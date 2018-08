Presión de la oposición impide nombramiento en la UNP

Los trinos polémicos de Claudia Ortiz finalmente le costaron este viernes su nombramiento como directora de la Unidad Nacional de Protección (UNP).



A pesar de que fuentes cercanas al uribismo habían asegurado que era una designación “sin reversa” debido a la cercanía de Ortiz con el presidente Iván Duque, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que “el presidente quiere mandar un mensaje de tranquilidad”, por lo cual este nombramiento no se llevará a cabo.

Una serie de trinos controversiales de Ortiz en contra de dirigentes y simpatizantes de la centroizquierda desató la indignación de congresistas de la oposición, periodistas y líderes sociales, entre otros, quienes reclamaron no tener garantías de seguridad si Ortiz asumía la dirección de la UNP.



Ella llegó a calificar a la bancada de la Farc como una “maligna banda de forajidos”.

El senador Gustavo Bolívar, de la Lista de la Decencia, y cuatro congresistas del partido Farc, renunciaron a sus esquemas de seguridad a cargo de esta institución.



“Esta señora Ortiz es la que dirige por decisión de Iván Duque mi seguridad personal y la de mi familia. Unos días antes irradiaba mentiras en sus cuentas ¿Qué creen que va a pasar?”, criticó el senador Gustavo Petro.

Aunque no solo llegaron críticas aisladas de senadores. Más de 20 congresistas de la Alianza Verde, UP, Polo y Mais, liderados por la representante a la Cámara Katherine Miranda, enviaron una carta a Duque pidiéndole que reconsiderara este nombramiento.



El presidente finalmente se retractó de la designación, aunque miembros del Centro Democrático (CD) lamentaron que se tomen este tipo de medidas por “opiniones políticas”.



“A varios de los magistrados de la JEP y a los integrantes de la Comisión de la Verdad los terminaron eligiendo los trinos con insultos en contra del presidente Uribe. A Claudia Ortiz le cercenan la posibilidad de ser una gran servidora pública por opiniones políticas”, lamentó Alfredo Ramos, exsenador del Centro Democrático.



La oposición logró ejercer presión para impedir que Ortiz asumiera, pero Miranda dijo que esto “no es una victoria para nadie en particular, sino para los defensores de derechos humanos”.



Aún no se conoce ningún nombre para ocupar esta dirección.



