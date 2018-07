Así piensa el nuevo ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla

Además de ser un hombre de origen conservador en sus ideas, el nuevo ministro de Hacienda, del presidente electo Iván Duque, es un hombre ortodoxo en lo económico.



Una manera de ver lo que Carrasquilla hará en el manejo de la hacienda pública que tanto impacta el curso de la economía, es ver lo que hizo cuando estuvo en esa cartera en el gobierno de Álvaro Uribe, entre 2003 y 2007.

Aunque no ha militado en la filas del Partido Conservador, el mismo Carrasquilla suele contar a sus amigos que desde cuando era pequeño, en su casa de Bogotá, era un rigor la lectura del diario El Siglo.



Y claro que una de las razones de su llegada al equipo de Duque es haber estado en el gabinete de Uribe, máximo jefe del Centro Democrático.



Desde que Duque fue elegido ya se sabía de la influencia que este economista de 59 años tendría en su gobierno. Muy pronto fue designado por el presidente electo como líder del equipo de empalme.

De hecho ya había sido hombre clave en la formulación de la propuesta económica del candidato, en la que trabajó intensamente al mando del equipo.



Es a quien todos los equipos de Duque le deben rendir informe de lo que reciben del gobierno Santos.



Aunque Duque había dicho que comenzaría a anunciar sus ministros desde este 15 de julio, la revelación sobre Carrasquilla tiene el propósito de enviar un mensaje de “confianza” a los mercados, pues se trata de un hombre conocedor de esa cartera.



“Creo que la designación del Alberto Carrasquilla es una muy buena señal para la política económica y una muy buena señal para los mercados internacionales”, dijo el presidente electo esta tarde, al hacer el anuncio.



Carrasquilla es un exigente cuidador de las finanzas públicas y de la buena marcha de la economía.



Ya como exministro de Hacienda, en 2008, y alegando en defensa de los sectores más vulnerables, los informales, Carrasquilla propuso reducir el salario mínimo.

Admitió que su consejo, cuando se discutía entonces el aumento del salario mínimo, era “políticamente incorrecto”.



Y explicó: “Hay que reducir el salario mínimo con el fin de que el proceso de ajuste se dé en unas condiciones justas con los trabajadores que ganan menos, que es la población más vulnerable de Colombia y la más expuesta a lo que se viene que puede ser duro”



Como ministro de Hacienda Carrasquilla propuso cobrar el IVA a toda la canasta familiar, pero devolviéndole gravamen a los más pobres. Su idea era que los ricos no aprovecharan las rebajas generales a tributos como el IVA.



Y explicó el caso a la luz de su propia experiencia así: “Yo mismo hacía mercado en un establecimiento de estrato 6 y solo pagaba un 3 por ciento en IVA, me estaba 'embolsillando' el 13 por ciento restante. Les preguntaba: ¿por qué en mi bolsillo es más útil esa plata que en la sociedad?”.



Y agregó: “La idea de gravar toda la canasta familiar, pero devolverle la plata a la gente más necesitada, era para no perdonarles ese pago a los más ricos, que hoy pagan menos IVA”.



En entrevista con EL TIEMPO en 2012, Carrasquilla confesó que le gustaba prohibir las exenciones tributarias a las personas naturales.



El nuevo ministro de Hacienda propuso en 2009 vender Ecopetrol y otros activos del Estado. “No le veo sentido -dijo el exfuncionario- a tener en el balance del Gobierno acciones de Ecopetrol o de otras empresas siendo que tenemos tantas necesidades. Eso es un lujo que uno no se puede dar”.



En el tema pensional, Carrasquilla es partidario de una reforma pronta, pero ha dicho que los cambios deberían afectar a los menores de 40 años para no afectar derechos adquiridos.



El nuevo ministro de Hacienda de Colombia es un hombre ortodoxo. Experimentado en el manejo de hacienda pública, creíble en los mercados y dispuesto a impulsar las reformas que sean necesarias.



