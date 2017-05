‘Quienes hicieron lobby’ en EE. UU., se ‘quedaron viendo un chispero’

El presidente Juan Manuel Santos se refirió al jueves desde el tercer Congreso Mundial de Zonas Francas, en Cartagena, a la decisión del Congreso de Estados Unidos de aprobar el paquete de ayuda económica para el posconflicto en Colombia, dinero que estaba dentro del presupuesto para el año fiscal 2017 en ese país.



Las declaraciones del mandatario no solamente celebraban el incremento del 20 % en el monto avalado para Colombia, sino que además eran una clara pulla a la oposición y en especial al breve saludo entre los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, un hecho que no pasó desapercibido en el país.



Según lo expresado por Santos, “quienes hicieron 'lobby' ” para lograr un recorte en la ayuda de Estados Unidos, se “quedaron viendo un chispero”.



“Algunos aquí en Colombia estaban preocupados sobre que Estados Unidos iba a restringir la ayuda, que iba a disminuir el aporte; otros hicieron inclusive 'lobby' para que así fuera. A los primeros les digo que pueden dormir tranquilos porque no solamente no lo disminuyeron, sino que lo aumentaron; y a los segundos les puedo decir que hay un dicho muy popular aquí en Colombia y es que quedaron viendo un chispero. Nosotros lo que vimos es un espaldarazo de EE. UU. al proceso de paz”, aseveró Santos frente a los asistentes.



Este viernes, Uribe le respondió a Santos y dijo en su cuenta de Twitter que "no hacía 'lobby' contra dinero para Colombia".

Pusieron al Dr Pinzón, Embajador ante USA, a hacer lobby en favor del narcoterrorismo permitido por Santos — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 5 de mayo de 2017

@WRadioColombia No hacemos lobby contra dinero para Colombia, combatimos en todo lugar al narcoterrorismo chavista permitido por Santos — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 5 de mayo de 2017

Este jueves, el Senado aprobó el paquete, tal como lo hizo el miércoles la Cámara y por ello solo falta la firma de Donald Trump, lo que podría suceder antes de la visita que hará el presidente Juan Manuel Santos a Washington el próximo 18 de mayo.



El proyecto de presupuesto donde están los recursos para Colombia suma más de 1,1 billones de dólares e incluye gastos en defensa seguridad nacional y otros.



El expresidente de EE. UU. Barack Obama había solicitado 450 millones de dólares cuando presentó su último plan de presupuesto en febrero del año pasado: US$ 391 millones en las cuentas que maneja el departamento de Estado y otros US$ 59 millones en fondos que ejecuta el Departamento de Defensa.



Lo autorizado para el 2017 representa un aumento del 25 por ciento si se compara con los fondos que recibió el país en el 2016 (unos US$ 295 millones).



Las fuentes del Congreso le advirtieron a este diario que los fondos para darle continuidad a 'Paz Colombia' en el 2018 serán más difíciles de conseguir, al menos si se compara con el nivel actual de financiación.



Eso, en gran parte, por el gran recorte que ha propuesto Trump para todos los programas de ayuda extranjera y que afectarían también a Colombia. Un documento oficial del departamento de Estado donde la nueva administración sugiere recortarle al país un 21 por ciento de los fondos para asistencia económica y desarrollo social, que es de donde se saca para financiar los programas asociados con el posconflicto.



