Duque comenzó a perfilar coalición de apoyo en el Legislativo

Centro Democrático y conservadores, principales ejes de la alianza que apoyará al Gobierno. ‘La U’ está dividida y todavía no ha resuelto. Cambio Radical no asistió.

A tres días de asumir su cargo, el presidente Iván Duque comenzó ayer a perfilar lo que podría ser su coalición de apoyo en el Congreso con el propósito de garantizar el éxito de su agenda legislativa.



Con esa finalidad, Duque convocó a las bancadas de los principales partidos (liberales, conservadores, ‘la U’, Centro Democrático y Cambio Radical) a un encuentro por separado, en un hotel de Bogotá.



Algunos no pudieron asistir por agenda, porque ya se encontraban en sus regiones. Pero hubo un caso particular: la ausencia total de los congresistas de Cambio Radical.



Otros como los senadores Armando Benedetti y Roy Barreras, de ‘la U’, no asistieron porque consideran que su partido definitivamente no va a formar parte de la coalición de apoyo legislativo.

Una de las primeras conclusiones de la jornada es que el Centro Democrático y el Partido Conservador se convirtieron en los principales ejes de la alianza en proceso de construcción para respaldar al nuevo gobierno y sus iniciativas en el Congreso.



La unión de los conservadores y el Centro Democrático sumará en el Senado 33 curules, lejos de la mitad más uno de los votos de la corporación, que es de 55.



Pero a ese total de 33 votos de la nueva alianza habrá que restarle una curul, la de la senadora conservadora Aída Merlano, privada de la libertad y acusada de los delitos de enriquecimiento ilícito y corrupción al elector.

Duque mismo les pidió a los conservadores que se declaren partido de gobierno, a la luz de lo establecido por el nuevo Estatuto de la Oposición, que regula la relación de las colectividades políticas con el Ejecutivo.



“Las bancadas del Centro Democrático y del Partido Conservador trabajaremos juntas. Vamos a acompañar la agenda legislativa del presidente Iván Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, cuya llegada es un hecho histórico que no podemos dejar pasar, ya que es la primera mujer en llegar a ese cargo”, dijo el senador Juan Diego Gómez al abandonar el sitio de la reunión.



El expresidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, confirmó que su colectividad se va a declarar “partido de gobierno”, como se los solicitó Duque.



Los conservadores, que fueron la fortaleza de esa sí “coalición de gobierno” en los mandatos de Álvaro Uribe (2002-2010), van a estar en el centro de la atención del gobierno Duque.



La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien militó en ese partido, llevó la voz cantante en el encuentro con la bancada azul. Y dijo que el Partido Conservador tendrá un “estatus superior” en la coalición.



Aunque Duque ha dicho que no negociará cuotas burocráticas con los partidos, les dijo a los conservadores que el titular de la cartera de Hacienda, Alberto Carrasquilla, es uno de los suyos, y les pidió que “lo valoren”.



Los liberales confirmaron que también Duque los invitó a declararse partido de gobierno, pero la respuesta no fue inmediata. “Vamos a analizarlo. Nosotros tenemos para dar respuesta a esa evaluación hasta el 7 de septiembre”, dijo el senador Jaime Durán, luego de su encuentro con el mandatario.



El senador José David Name (de ‘la U’) dijo que fue una “reunión muy productiva” y confirmó que su partido se declarará de la coalición de gobierno. Pero el jefe del partido, Aurelio Iragorri, aseguró que esta decisión se debe tomar por la bancada.



El senador de Cambio Radical, Carlos Abraham Jiménez, dijo que la ausencia de su partido obedeció a problemas de agenda. “Si esta reunión hubiera sido martes o miércoles, o jueves en la mañana, toda la bancada hubiera asistido”, aseguró.

La agenda de Duque

El presidente Duque, su vicepresidenta y su ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, les hablaron a las diversas bancadas sobre las prioridades de su agenda legislativa para la que pidió su apoyo.



Duque prometió una presidencia marcada por la lucha contra la corrupción, y solicitó el respaldo para los proyectos que va a presentar en ese sentido.



Entre las propuestas de orden fiscal, el nuevo gobierno destacó la reducción de la tasa impositiva para las empresas que generen empleo y la mejora de los ingresos para los trabajadores.



En el tema de regalías se habló de la necesidad de volver a una mayor participación de las regiones en estos recursos.



Habrá exenciones tributarias, por 10 años, para las empresas que generen empleo en el campo.



Para mitigar los problemas que generan la migración de Venezuela, habrá zona franca en una amplia región de Norte de Santander.



También llevará al Congreso propuestas para que los miembros de las Farc que sean condenados por delitos de lesa humanidad por la JEP salgan del Capitolio a pagar sus penas.



Duque va a proponer, mediante un proyecto de ley, volver a las cátedras de cívica y urbanidad.



Otra iniciativa tendrá que ver con la defensa de los animales.



El senador Cepeda, del conservatismo, resaltó que “la mayoría de las propuestas de Duque coinciden con la agenda conservadora, principalmente en lo que tiene que ver con la justicia social”.



