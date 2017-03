La oficina del Vicepresidente amaneció vacía

La oficina del Vicepresidente de la República, que desde hace casi tres años fue ocupada por Germán Vargas Lleras, amaneció este miércoles vacía.

Ni un solo papel quedó sobre el escritorio color caoba del despacho.



Los retratos de Carlos Lleras Restrepo y Alberto Lleras Camargo, que adornaban el salón, no están. Tampoco los del mismo Vargas que colgaban en una esquina de la sala.



El único cuadro que hay es el del Presidente de la República, Juan Manuel Santos.



Por orden del propio Vargas Lleras, un equipo de trabajadores se encargó de dejar impecable el lugar. Su instrucción fue: “Que no quede por arreglar ni el hueco de una puntilla”.



(Le puede interesar: Vargas Lleras sale al ruedo político y prepara candidatura para 2018)



Luz María Zapata, esposa de Vargas Lleras, se reunió la víspera con Claudia Naranjo, esposa del general Óscar Naranjo, quien será designado nuevo Vicepresidente dentro de una semana, para enseñarle la casa privada.



El Vicepresidente y su esposa tienen su residencia y su oficina en la carrera 8 número 7-57, a una cuadra del Palacio de Nariño.



Vargas Lleras no le deja a Naranjo ni un solo contrato firmado para alguno de sus asesores. Leonor, su secretaria de muchos años, ya está despachando este miércoles en la Fundación Carlos Lleras Restrepo, desde donde el exvicepresidente echará a rodar su empresa electoral en busca de la Presidencia en 2018.



Tan pronto el Senado le aprobó la renuncia este martes en la tarde, Vargas dejó su despacho. No lo hizo ni un minuto antes, pero tampoco quiso demorarse más.

Solo la foto del presidente Juan Manuel Santos cuelga de la pared. Foto: Archivo personal

El reemplazo de Vargas Lleras, el general Óscar Naranjo, llegará a la Vicepresidencia probablemente en una semana, cuando sea investido por el Congreso.



El exvicepresidente comenzará a despachar desde la sede de la Fundación Carlos Lleras Restrepo, ubicada cerca del centro internacional de Bogotá, desde este mismo jueves.



El fin de semana saldrá del país para tomar entre 8 y 10 días de descanso. Y regresará para ponerse al frente de su campaña por la Presidencia.



(Además: Las tres tareas claves que deberá cumplir Óscar Naranjo como 'Vice')



Aunque Vargas Lleras ha dicho que todavía no ha tomado la decisión de ir por la jefatura del Estado en 2018, todos sus movimientos y los de su equipo indican que lo hará.



Vargas Lleras ha rehusado hacer declaraciones políticas. Lo hará, al parecer, a su regreso. Pero su salida de la Vicepresidencia y su entrada de lleno en la arena electoral, va a mover el ajedrez político a partir de ahora.



POLÍTICA