Para aspirar a un cargo público en el país habría que votar

Votar en las elecciones sería una condición obligatoria para los ciudadanos si quieren acceder a un cargo público.



Así quedó consignado en el texto final de la reforma política que será propuesto a la Comisión Primera de la Cámara para su debate y votación, a partir de la próxima semana.

La reforma política y electoral es uno de los acuerdos alcanzados por el Gobierno y las Farc en La Habana y de su trámite dependerán algunas de las reglas que se apliquen en las elecciones del 2018.



Para ello, el Gobierno radicó un proyecto de reforma constitucional que recoge cambios en materia electoral, varios de los cuales son reclamados por los ciudadanos.



Durante las últimas semanas, el Ejecutivo y varios representantes a la Cámara de la Comisión Primera, ponentes de la iniciativa, se dedicaron a construir el texto definitivo que será debatido desde el próximo miércoles.



Una de las principales modificaciones es que si un ciudadano quiere acceder a un cargo público tiene que acreditar haber votado en las elecciones anteriores a la postulación.



“La participación en las elecciones anteriores constituirá un requisito obligatorio para acceder al empleo público, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado”, reza la idea, que seguramente generará un duro debate en el Congreso.



En pasadas reformas políticas se ha propuesto el voto obligatorio para todos los ciudadanos, pero se han impuesto las voces en contra de esta propuesta.



Según el representante a la Cámara por el Polo Germán Navas Talero, autor de la idea, no se “impone la obligación de votar”.



“Si a un ciudadano no le gusta el sistema democrático está en todo su derecho de no votar, pero que después no le vaya a pedir puesto a un Estado al que no apoyó”, explicó Navas.



Para el politólogo Jairo Libreros, esta propuesta sería “discriminatoria” y “un error”.

Según Libreros, esto “terminaría generando un patrón de comportamiento en el que la gente ya no acudiría a las urnas a elegir, sino porque está tras la posibilidad de un ingreso”.

Aportantes, a informar

Otra de las modificaciones en el texto que se propondrá para estudio de la Comisión Primera de Cámara es que así como las campañas electorales tienen que rendir sus informes de cuentas de lo que gastaron, los aportantes a las mismas también.



En ese sentido, se propone que los particulares que hagan contribuciones, “de cualquier naturaleza”, a partidos, movimientos políticos o campañas electorales “también están obligados a rendir públicamente cuentas sobre el origen, volumen y destino de ellas”.



Si esta disposición es aprobada, significará que los empresarios privados y los ciudadanos que hagan contribuciones a las campañas tendrán que informar a las autoridades electorales cuánto dieron, para qué era y de dónde provinieron esos recursos.



En este sentido, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, explicó que quienes incumplan esta disposición “se exponen a una sanción de carácter penal”.

De igual forma, se propondrá que las listas cerradas a Congreso, asambleas departamentales y concejos municipales se aplicarán desde el 2022.



Esto se traduce en que para las elecciones de Congreso de 2018 las planchas de los partidos serán abiertas, es decir, que los ciudadanos podrán escoger al candidato de su preferencia.



Este fue uno de los puntos polémicos del proyecto original, ya que varios partidos argumentaron que era “muy difícil” implementar mecanismos internos de selección de candidatos para las listas cerradas para las próximas votaciones y por ello se propondrá aplazar la regla para 2022.



Se espera que el próximo miércoles comience el debate de esta iniciativa, la cual debe superar cuatro debates en el Congreso mediante la herramienta de la vía rápida o fast track.

Proponen reforma al Consejo Electoral

Una de las propuestas para comenzar el debate de la reforma política, el próximo miércoles en la Comisión Primera de Cámara, tiene que ver con cambios en las funciones y en la manera de elegir al Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad criticada por algunos sectores por su origen político.



Sobre esto, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que el nuevo órgano, que se llamaría ‘consejo electoral colombiano’, tendrá “las mismas funciones del actual, pero también otras competencias jurisdiccionales”.



En ese sentido, el texto propone que la nueva entidad sancione todas las faltas de los partidos y de las campañas políticas, algunas de las cuales están hoy en cabeza del Consejo de Estado.



La manera de elegir al CNE también cambiaría. Tres magistrados serían elegidos por el Presidente; tres, por los presidentes de las altas cortes, y tres, por el Congreso. Hoy día, los nueve son designados por el Legislativo.



Precisamente, el próximo martes, los magistrados del CNE Felipe García y Alex Vega –apoyados por varios de sus colegas– enviarán propuestas para este proyecto.

Según García, la “más importante” es que haya un “registro de militantes de los partidos confiable”.



