‘Cuiden la paz que está naciendo’, pidió Santos al nuevo Congreso

El presidente Juan Manuel Santos dio el viernes ante el Congreso su último discurso, el cual dedicó básicamente a defender su legado de la paz y a pedir, tanto a los legisladores como al nuevo gobierno, que no les fallen a los colombianos en consolidar esta conquista.

Les dijo que “la palabra empeñada –con el acuerdo de paz– no es la de Juan Manuel Santos, sino la del Estado colombiano”, y recordó que el Congreso y la Corte Constitucional concurrieron mediante la aprobación de actos legislativos y leyes a validar lo acordado en La Habana.



“Es la palabra plasmada en un acuerdo que ha sido conocido, avalado y celebrado como ninguno por la comunidad internacional, que está pendiente –¡muy pendiente!– de su cumplimiento, como ya se lo han dicho al presidente electo”, recordó Santos ante un salón Elíptico atiborrado de congresistas.



En su intervención, que se prolongó por más de una hora, el mandatario advirtió que “si se persiste en la pretensión de cambiar puntos sustanciales del acuerdo, se corre el riesgo de –ahí sí– hacer trizas la gobernabilidad y malgastar el tiempo de este Congreso en el empeño inútil de cambiar el pasado”.



Santos, de manera enfática, les dijo a los legisladores: “No podemos fallarle a la paz, no podemos fallarle al mundo, no podemos fallarles a las víctimas, no podemos fallarle al futuro de Colombia, y al derecho de nuestros hijos y nietos de vivir en un país sin conflicto”



Luego les pidió que “cuiden la paz que está naciendo” y que la defiendan y luchen por ella.

Agregó que la mejor prueba de lo que se ha logrado en materia de paz es haber visto a los excomandantes de las Farc votando por primera vez en su vida y “verlos aquí sentados, defendiendo sus ideas con la palabra y no con las balas”.



Ante un Congreso en el que había frente a él radicales opositores del acuerdo con las Farc, Santos se mostró convencido de lo que se había logrado en este campo.



Según dijo, pudo haberse quedado quieto. “Pude haber seguido la inercia de la guerra en la que ya había sido exitoso, como me lo sugirieron muchos. Pero ni mi conciencia ni la historia me lo hubieran perdonado”, aseguró.



Destacó que hoy los mayores esfuerzos del Gobierno y de la sociedad no se están dedicando a la guerra sino a la consolidación de la presencia del Estado, con todos sus beneficios, en esas vastas zonas que estuvieron tanto tiempo aisladas por la violencia.

“Lo dije hace un año y lo repito hoy, ad portas de regresar a mi condición de ciudadano raso: la popularidad –esa caricia efímera para la vanidad– la sacrifiqué gustoso y la volvería a sacrificar… ¡a cambio de una sola de esas vidas salvadas!”, afirmó el mandatario, visiblemente emocionado, a lo que los congresistas respondieron con uno de los aplausos más prolongados; muchos de ellos, poniéndose de pie.



En su último discurso en el Capitolio como Presidente, Santos se congratuló de tener enfrente un Congreso “más diverso, más plural, más participativo y más incluyente en más de dos siglos de vida republicana”.



Atrás quedaron esos parlamentos dominados por las dos fuerzas políticas tradicionales (liberales y conservadores) donde las otras propuestas eran apenas simbólicas minorías, señaló.



También anunció que la oposición gozará de muchas más garantías y muchos más espacios para defender sus posiciones y sus derechos, además de acentuar el hecho de que las pasadas elecciones fueron las más pacíficas y transparentes en mucho tiempo.



“Encuentra este Congreso –y encontrará el presidente Duque– una Colombia mejor, una Colombia distinta, más avanzada en muchos aspectos de nuestra realidad”, aseguró.

“Hoy tenemos un presupuesto –y así ha sido en los últimos cuatro años– donde el mayor rubro lo tiene la educación y no la guerra”, dijo el Presidente, al tiempo que el senador Álvaro Uribe cuestionaba por Twitter cada planteamiento de Santos.

El mandatario agregó que entrega una economía con la inversión más alta de su historia, y que el año pasado recibió una inversión extranjera directa que duplica la que había ocho años atrás.



El jefe de Estado también resaltó, con cifras, lo logrado en educación, salud, vivienda, lucha contra la pobreza, restitución de tierras, atención a las víctimas e infraestructura, entre otros ítems. Aunque admitió que “quedan grandes retos” por terminar.Finalmente exhortó al país para que impere la moderación sobre la polarización y pidió “moderación y unidad” en este momento de la historia.

