Expertos analizan cuatro de las propuestas de Iván Duque 

En el discurso de posesión del presidente Iván Duque se destacaron varios temas que serían los ejes de su gobierno.



EL TIEMPO consultó a algunos expertos para analizar los siguientes temas:

Promover la cadena perpetua para delitos contra menores

Lo que dijo Duque: “La legalidad implica que trabajemos por la seguridad ciudadana. Que tengamos mecanismos para georeferenciar el delito, que desarticulemos estructuras, que persigamos los jíbaros que inducen a los niños a la tragedia de la droga, que sancionemos con cadena perpetua a los proxenetas, a las “Madames”, a los violadores y asesinos de menores y de mujeres y que nos concentremos en la prevención del crimen”.



El exmagistrado José Gregorio Hernández explica que el proceso a seguir tardaría algunos meses, pero si el gobierno de Duque presenta la iniciativa ahora y pasan los requisitos previos, los colombianos podrían votar este referendo junto con las elecciones regionales de octubre del 2019.



En el referendo tendrá dos requisitos a superar. Por un lado, el número de votantes deberá ser superior a la cuarta parte del censo electoral, que hoy en día equivale a más de nueve millones de personas.



Esta iniciativa no es nueva y por distintas razones no han sido legisladas. Se han presentado al menos tres iniciativas: en el 2011 por la entonces senadora Gilma Jiménez, en el 2010 con un referendo de cadena perpetua y el año pasado, tras la muerte de Yuliana Samboní, cuando no se lograron todas las firmas (de 1’700.000 firmas necesarias, se consiguieron 1’400.000).

Una reforma constitucional para que el narcotráfico y el secuestro no sean conexos con la rebelión

Lo que dijo Duque: “Ha llegado el momento de evitar que los grupos armados ilegales que secuestran y trafican drogas pretendan ganar beneficios mimetizando sus delitos con causas ideológicas. Sencillamente debemos dejar claro que en adelante en nuestra Constitución el narcotráfico y el secuestro no son delitos conexos al delito político ni mecanismos legítimos para financiar y promover ninguna causa”.



Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, sociólogo y politólogo, señala que hay que revisar el acto legislativo que el Centro Democrático proponga. “Eso es un tema de campaña presidencial y que fue una de las banderas en el plebiscito por el ‘no’. Considero que la norma es innecesaria porque en el acto legislativo queda claro que la Jep va a mirar caso por caso si el narcotráfico obedece a un enriquecimiento personal o a un delito político. Ese mensaje era necesario para su público, él le estaba hablando a su gente”, dijo.

Una reforma política para eliminar el voto preferente

Lo que dijo Duque: “Nuestro gobierno trabajará por introducir cambios sustanciales a la forma de hacer política. Trabajaremos con el Congreso en armonía y buscando inversiones estratégicas para las regiones, pero sin dádivas, prebendas, canonjías o acuerdos burocráticos y promoveremos una reforma política que abra el espacio para eliminar el voto preferente, propiciar la democracia dentro de los partidos y asegurar el financiamiento público de las campañas”.



Carolina Rico Marulanda, docente de derecho constitucional de la Universidad Externado, indica que es una propuesta de la que se ha venido hablando en los últimos años y que es útil porque ayudaría a fortalecer las campañas políticas. “Se habló del voto preferente con ocasión del proyecto de acto legislativo del equilibrio de poderes y cuando se quiso hacer una reforma a la justicia. Lo que se quiere es fortalecer los partidos políticos, que tengan un funcionamiento interno democrático, fuerte y con una ideología clara”, señaló.



“El voto preferente o lista desbloqueada tiene unos fines contrarios porque vuelve a la personalización de la política que se pretende eliminar. Me parece compleja la propuesta porque aunque el presidente Duque cuenta con las mayorías en el Congreso, es una reforma que afecta a los grandes caciques de los partidos políticos y les tocará pelear por quedar en los primeros puestos”, agregó.

Consolidar un crecimiento potencial del PIB superior al 4 por ciento

Lo que dijo Duque: “Implementaré todas las reformas estructurales que se requieran para asegurar la sostenibilidad fiscal de la Nación y nos propondremos consolidar un crecimiento potencial superior al 4 por ciento del PIB”.



El economista Daniel Velandia dijo a este diario durante las campañas presidenciales que el nuevo gobierno se encontraría con una economía en la parte baja del ciclo económico tras casi 4 años de desaceleración. “La pérdida de ingresos estructurales por unos precios del petróleo más bajos que los observados antes de 2014 implican que el PIB potencial se encuentra en el rango 3-3.5% vs 4-4.5% antes. Así, uno de los principales retos es tomar medidas para que el potencial de la economía vuelva a elevarse, para lo que incrementar la productividad es clave: aumentar la formalidad laboral y empresarial, infraestructura, comercio internacional”, indicó.



