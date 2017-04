Piden que sanciones a funcionarios elegidos las haga una nueva Corte 

Entre las propuestas entregadas este lunes al Gobierno, la Misión Electoral Especial planteó crear un organismo que se encargue, entre otras funciones, de sancionar disciplinariamente a los funcionarios elegidos por voto popular.

La Corte Electoral sería la encargada de decidir las sanciones de los funcionarios “cuando implique la separación del cargo” una de las tareas que hoy puede hacer la Procuraduría.



Según lo explicó Alejandra Barrios, miembro de la Misión Electoral, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “nadie que sea elegido por la voluntad popular puede ser destituido por alguien que no sea un juez y el procurador no es juez. La Procuraduría es organismo de control para servidores públicos”.



Así las cosas de ser acogida la proposición de la misión, la Procuraduría estaría encargada de investigar a los funcionarios y presentarlos ante la Corte Electoral, que sancionaría disciplinariamente.



Esta nueva corte, que estaría integrada por siete abogados, también estaría a cargo de “la resolución de las demandas de nulidad de elecciones y de los actos de contenido electoral” y definir la “pérdida de investidura y la pérdida del cargo”. Es decir, según lo plantea el informe, este órgano estaría encargado de la “jurisdicción electoral”.



Sin embargo esto no pasa de ser una propuesta que no obliga al Gobierno a acogerla en los proyectos de ley y de reforma constitucional que serán radicados en 15 días en el Congreso, en el marco de la reforma política y electoral acordada en La Habana.



