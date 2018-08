Duque, en San Andrés para hacer soberanía y hablar de temas claves

En su primer día como presidente de la República, Iván Duque llegó este miércoles a la isla de San Andrés con una agenda concreta, pero también para cumplir una promesa cuando fue elegido, en una consulta interna, como candidato presidencial.

“Yo dije después de la consulta del 11 de marzo que la primera visita que haría como jefe de Estado sería venir a la archipiélago de San Andrés. Hoy estamos cumpliendo esa promesa”, dijo Duque al arribar a la isla.



Destacó que junto con él llegaron los ministros de Defensa, Guillermo Botero, de Comercio, José Manuel Restrepo; de Vivienda, Jonathan Malagón; de las TIC, Silvia Constain; y de Cultura, Carmen Vásquez.



Duque destacó que uno de los temas que lo trajo a San Andrés es revisar la situación que se está registrando con la atención en salud en el archipiélago y establecer un plan concreto de mediano y corto plazo.



“Queremos también abordar la problemática de seguridad y fijarnos metas para controlar situaciones de crimen organizado que se han venido presentando con mucho riesgo en el archipiélago. Venimos también hoy para hablar sobre la calidad del servicio de conectividad y cómo podemos buscar soluciones en los próximos meses y próximos años de manera sostenible”, dijo.



El mandatario destacó que igualmente se va a revisar el tema del alcantarillado y del manejo de residuos en la isla.



“O sea que hoy venimos a dialogar con la comunidad y establecer un plan de reacción por parte del gobierno”, aseguró.



Duque también contó que esta tarde va a tener un diálogo con los empresarios de la economía naranja, a la cual se le quiere dar un gran impulso en la isla.

Corte Internacional de La Haya

Esta visita está llena de simbolismos, pues la Corte Internacional de La Haya está a meses de producir nuevos fallos que podrían afectar la soberanía colombiana.



Colombia enfrenta dos pleitos con Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya: uno por el supuesto incumplimiento del fallo de 2012 de ese mismo tribunal mediante el cual se le concedieron derechos al país centroamericano sobre aguas colombianas, los cuales modificarían los límites marítimos entre ambos países. Y el segundo, mediante el cual Nicaragua alega que su plataforma continental debe ampliarse, en cuyo caso llegaría hasta aguas que hoy son de soberanía colombiana.



Este año, Colombia debe presentar sus últimos alegatos (contramemorias) ante ese tribunal, luego de lo cual se producirá el fallo.



El Presidente ya tiene una posición clara al respecto: respaldar la decisión del gobierno de Juan Manuel Santos de no reconocer el fallo de 2012, entre otras razones porque la Corte “aplicó a Colombia un tratado del que Colombia no es parte que es la Convemar”.



Incluso en su momento Duque panteó que “ayudaría mucho para nuestro país, como política de Estado, hacer una consulta donde el pueblo colombiano, vestido en una sola bandera, diga y deje claro que nuestro archipiélago es indivisible”.



Calificó de “consecuente” la decisión de Santos de no aceptar el fallo de La Haya de 2012 y de que “solamente se podrá resolver cualquier diferendo con Nicaragua a través de una aproximación bilateral”. Y sentenció: “Yo me mantendré en eso”.



POLÍTICA