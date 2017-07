En instalación del Congreso, Santos llama a superar polarización

El presidente Juan Manuel Santos, al instalar el último periodo de sesiones del Congreso de este cuatrienio, envió un mensaje político para poner fin a la polarización.



“Los invito hoy, con mi mano abierta, con mi corazón abierto, sin rencores ni recriminaciones de ninguna clase, a que dejemos a un lado, a que superemos, la polarización”, dijo el jefe de Estado.



Aunque no mencionó a nadie con nombre propio como destinatario de este mensaje, es claro que va dirigido fundamentalmente a sus opositores, el uribismo, el primero entre ellos.

Desde cuando se profundizó la división entre Uribe y Santos, en el 2010, el país ha vivido una las épocas de mayor polarización.



“No más negativismo, no más confrontación, no más difamaciones que contaminan el espíritu nacional, sino optimismo, acercamientos, respeto por las diferencias, generosidad y amplitud de espíritu”, reclamó el Presidente.



Santos resaltó lo que ha sido su desafío más grande en estos casi 7 años de mandato: el proceso de paz con las Farc. Dijo que el de el jueves fue el primer 20 de julio, desde 1963, “que vivimos sin la sombra de esa guerra absurda”.



A renglón seguido, y tras varios aplausos de los parlamentarios, dijo que cumplir el acuerdo de paz es “una responsabilidad, una obligación moral, política y legal que asumimos ante el mundo entero y, particularmente, ante su máxima instancia, que es el Consejo de Seguridad de la ONU”.

En ese sentido, fue enfático al señalar que lo que está en juego en el cumplimiento de los acuerdos frente a la nación y la comunidad internacional “no es mi nombre ni el compromiso de mi gobierno”, sino que “lo que está de por medio es la responsabilidad internacional del Estado”.



Y como para reforzar más esta idea, dijo que así como el Estado, la política de paz es una.



Como Santos sabe que entra en su último año de gobierno, cuando el respaldo popular y la gobernabilidad se ven afectados, el jueves dijo a los asistentes al Salón Elíptico del Capitolio que estaba dispuesto a entregar “gustoso hasta el último punto de la popularidad” que le quede, a cambio de una sola de esas vidas que se han salvado con el proceso de paz.



Luego, en medio de aplausos y mientras el senador Álvaro Uribe se dedicaba a refutar desde su cuenta de Twitter cada una de sus afirmaciones, Santos volvió a hablar del proceso con las Farc y dijo que si bien este no es la paz total ni el paraíso terrenal en nuestro suelo, es un hito que nadie puede negar.



“Y quiero insistir: la transformación de Colombia en estos últimos años no debe considerarse como un logro solo del Gobierno, sino de todos los colombianos.

“Se los digo de verdad y con toda franqueza: ¡olvídense de mí! Olviden –si eso los hace sentir mejor a algunos– que estos avances se lograron en estos años de gobierno”, fue el tajante llamado del jefe de Estado.



Eso sí, se cuidó de pedir que no se olviden “de los logros reales que hemos alcanzado juntos” y que no se minimicen los avances de Colombia en estos años.

Llamado al Congreso



La legislatura que comenzó es clave para el Gobierno en la medida en que tiene que tramitar iniciativas claves para la implementación de los acuerdos con las Farc.

​

En ese sentido, Santos se refirió –entre otros proyectos– a la reforma de las regalías, que permitirá disponer de un billón de pesos para vías terciarias; a la reforma política y electoral, que contribuirá a depurar y mejorar el sistema democrático; y a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, que definirá el funcionamiento para la justicia transicional.



El jefe de Estado también mencionó las reformas mediante las cuales se pretende avanzar en un desarrollo rural integral y en un uso más equilibrado de la tierra.

El mandatario hizo, además, un llamado a la reconciliación en vísperas de la llegada del Papa a Colombia, que se producirá en septiembre próximo.



Santos finalizó su intervención con una parodia de la cita del general Benjamín Herrera: “La patria por encima de los partidos” por “la patria por encima de los egos”.

Efraín Cepeda

El nuevo presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, dijo que la tarea legislativa que se avecina “tal vez es el mayor desafío que hemos enfrentado desde el proceso constituyente de 1991”. Cepeda se comprometió a trabajar “con humildad, ofreciendo las garantías necesarias a las diferentes bancadas”.

Rodrigo Lara, en Cámara

Durante su posesión como presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara afirmó que su responsabilidad será la de consolidar la paz de una forma “real y exitosa”. Para el representante de Cambio Radical, la transición que está haciendo el país es “determinante para evitar que en un futuro se repitan conflictos”.



