'Nadie va reconocer el resultado de unas elecciones en Venezuela'

25 de enero 2018 , 07:31 a.m.

“Mi posición es la misma que expresó el grupo de Lima, rechazar esa convocatoria. Hasta que no haya garantías suficientes para una elección transparente, creo que nadie va a reconocer el resultado de unas elecciones en Venezuela”, estas fueron las palabras del presidente Juan Manuel Santos, en entrevista con la W Radio, frente a la convocatoria anticipada de elecciones en el vecino país.

Agregó que estas no tienen veracidad porque fueron convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente, una institución que -según él- "no tiene ningún tipo de validez".



Sobre el escándalo suscitado por el denominado cartel de sida, aseguró que en el país el tema de los carteles no es nada nuevo y que esto demuestra que “la corrupción está siendo combatida con toda la fuerza, contundencia y efectividad”.



“Qué bueno que las instituciones están funcionando y que los organismos de control destapen esas ollas podridas”, dijo Santos.



Escuche acá las declaraciones del Presidente:



