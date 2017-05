El presidente Santos inicia su visita oficial a Estados Unidos

El presidente Juan Manuel Santos ya arribó a la base militar Andrews, cerca de Washington, en Estados Unidos, para iniciar la visita oficial en Estados Unidos que le llevará, entre otras cosas, a un encuentro con su homólogo de ese país, Donald Trump.



Santos viajó en compañía de varios funcionarios de su gabinete, incluida la canciller, María Ángela Holguín, y el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. En la base militar fue recibido por el embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón.

“Vinimos para fortalecer todavía más esa alianza estratégica que tenemos con Estados Unidos, conocer al presidente Donald Trump, hablar con él para ver cómo vamos a fortalecer esa relación y las señales son muy positivas”, afirmó el mandatario.



Según la Presidencia, Santos se reunirá el jueves a las 10:30 a.m. en el Capitolio con el portavoz de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, perteneciente al Partido Republicano. A las 11:15 estará en el mismo edificio legislativo con el republicano Mitch McConnell, líder de la mayoría y con el demócrata Chuck Schumer, líder de la minoría.



“Vengo a agradecerles a los demócratas y a los republicanos que hayan aprobado la cifra que aprobaron en el Congreso hace unos días, esa es una señal muy positiva de la forma cómo esta administración está viendo la paz y el posconflicto”, indicó Santos.



En efecto, el pasado 4 de mayo, el Congreso de Estados Unidos aprobó los fondos para para respaldar la implementación del acuerdo de paz con las Farc y que habían sido prometidos el año pasado por el presidente Barack Obama. La suma es de 391 millones de dólares que componen el plan Paz Colombia, una nueva iniciativa de su gobierno que reenfoca la asistencia ofrecida por Washington a temas relacionados con el posconflicto.



Obama había solicitado 450 millones de dólares cuando presentó su último plan de presupuesto en febrero del año pasado: US$ 391 millones en las cuentas que maneja el departamento de Estado y otros US$ 59 millones en fondos que ejecuta el Departamento de Defensa.



Dado que estos últimos nunca son desglosados a la hora de presentar el presupuesto, sino cuando ya han sido gastados, no es posible confirmar si esa partida de US$ 59 millones también está incluida dentro del proyecto aprobado en mayo.



Santos también se reunirá con empresarios de Estados Unidos en una cena organizada por el Club Económico de Washington.



Poco antes de las 3:00 p.m. a los jueves, los presidentes Santos y Trump iniciarán su entrevista de una hora en la Oficina Oval de la Casa Blanca, y al término del encuentro transmitirán a la prensa los resultados de su diálogo.

Respuesta militarización de Maduro

Santos también se refirió a la orden dada este miércoles por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre la militarización de la frontera con Colombia por disturbios.



"He ordenado el traslado de 2.000 guardias y 600 tropas de operaciones especiales", dijo el ministro a través de la televisora gubernamental VTV, indicando que la medida fue dispuesta por Maduro ante la escalada de violencia en San Cristóbal -capital de Táchira- y varios municipios aledaños.



Al menos una veintena de comercios saqueados, dos instalaciones de policía incendiadas y un destacamento militar atacado con bombas incendiarias fue el saldo de disturbios registrados en esa región entre la noche del martes y la madrugada de este miércoles, según un parte oficial.



Santos afirmó que si la acción mejora la seguridad "será bienvenida".



"Si eso (militarizar) quiere decir mejorar la seguridad en la frontera, bienvenido sea. Si ese es el propósito del presidente Maduro, todos queremos una frontera más segura", afirmó Santos.



