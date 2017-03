‘Nos descansaremos hasta desmantelar las organizaciones criminales’

21 de marzo 2017 , 11:34 a.m.

El presidente Juan Manuel Santos expresó este martes su “enérgico repudio” por el asesinato del comandante de la Sijín en Norte de Santander, capitán Víctor Manuel Benavidez Hernández, ocurrido este fin de semana en esa región del país.

El uniformado fue atacado por hombres armados en la zona rural del municipio de Tibú, en desarrollo de una operación contra la disidencia del Epl que se autodenomina ‘Los Pelusos’.



“Este repudiable crimen, que enluta a la Policía Nacional y al país entero no va a quedar impune”, aseguró el mandatario y advirtió a las organizaciones criminales que la Fuerza Pública las desmantelará.



“Que les quede claro a 'Los Pelusos' y a toda organización criminal: No tienen escapatoria. No descansaremos hasta que estén desmanteladas”, indicó.

La declaración del Jefe de Estadio se dio durante el acto de presentación del plan de modernización y transformación de la Policía Nacional.



Durante su intervención, resaltó los “logros operaciones” obtenidos este año por la Policía.



“No es de menor cuantía el hecho de que, en estos dos meses y medio de 2017, tengamos los indicadores de delitos, desde el homicidio hasta el hurto de motos, en caída de dos dígitos, comparados con igual período de 2016. Debemos conservar esa tendencia, fruto tangible ya del posconflicto”, aseveró.