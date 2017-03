Santos entrega balance sobre implementación de acuerdo de paz

El presidente Juan Manuel Santos habla este jueves en alocución haciendo un balance de la implementación del acuerdo de paz con las Farc, de la economía y de los avances en infraestructura. También se pronuncia sobre los recientes escándalos de corrupción que afectan al país.





Tras 100 días de la firma que realizó el Gobierno Nacional con las Farc, el mandatario afirmó que se han tomado decisiones para acelerar el proceso y que el fruto del trabajo es la creación del crea Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición aprobado hace dos tras la reforma constitucional a la que el Congreso le dio visto bueno.



Santos se refirió a la Justicia Especial para la Paz, también creada por ese acto legislativo y afirmó que ese sistema de justicia transicional “permitirá aplicar la justicia a quienes cometieron delitos con ocasión del conflicto, y –al mismo tiempo– hacer la transición de nuestra sociedad hacia la paz”.



El Mandatario también recalcó que no habrá impunidad:



“Como ya saben, habrá investigación, juicio y sanciones para quienes cometieron graves crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad. Es decir, como se ha dicho tantas veces: NO habrá impunidad”, indicó.



Santos también habló de la entrega de armas por parte de las Farc, un proceso en el que según el jefe de la misión de la ONU, Jean Arnualt, se podrían entregar hasta 7.000 armas.



“En los próximos días –según ha dicho Naciones Unidas– se completará la entrega de las primeras 1.000 armas de las FARC a esta entidad internacional, un proceso que debe terminar, en su totalidad, en junio de este año. Lo que pactamos se está cumpliendo, y ésta es la mayor esperanza para Colombia”, indicó.



Durante la alocución, el presidente Santos también hizo un balance de la economía del país, del índice de pobreza y de los resultados en infraestructura. También de seguridad, de la llegada a la vicepresidencia de Óscar Naranjo.



“Hemos protegido a los más vulnerables. 5 millones 100 mil colombianos han salido de la pobreza. ¡Más de la décima parte de nuestra población! Y la pobreza extrema la redujimos a la mitad. Llevamos 74 meses de 80 generando empleo”, indicó.



Noticia en desarrollo...



