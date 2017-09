‘El Papa fue clave para no tirar la toalla en búsqueda de la paz'

El papa Francisco llega este miércoles a Colombia con el mensaje de dar el “primer paso” en el camino de la “reconciliación” tras la firma del acuerdo de paz con las Farc, momento en que el presidente Juan Manuel Santos le confesó a EL TIEMPO que el pontífice fue clave “para no tirar la toalla” durante muchos momentos difíciles de la negociaciones con esa guerrilla.

El Papa llega este miércoles y su visita está enmarcada en el tema de paz. ¿Qué significa eso?

​

El Papa ha sido una persona que nos ha alentado y estimulado para perseverar en la búsqueda de la paz, él es un convencido, como lo debemos ser todos los seres humanos, de que la paz es el objetivo más noble de cualquier sociedad. Él siempre estuvo estimulándonos y a mí en las visitas que le hice siempre me decía: ‘siga para adelante, no vaya a desfallecer’.



Ahora comienza una fase para la construcción misma de la paz, eso no se hace de la noche a la mañana, eso requiere de mucho trabajo, mucha voluntad y que estemos todos unidos y, sobre todo, reconciliados. La construcción de la paz es como la construcción de una catedral: hay que hacerla ladrillo por ladrillo y se va a demorar, tiene que tener unos cimientos sólidos y uno de esos cimientos es la reconciliación y el Papa viene –el nombre no lo puso el Gobierno colombiano, lo puso el Vaticano– a dar el primer paso, así se llama su visita: el primer paso hacia la reconciliación. Que esta sociedad aproveche lo que se nos está abriendo como oportunidades y una condición fundamental para poder aprovechar es que nos reconciliemos, que dejemos atrás los odios, los prejuicios, y que podamos perdonar y respetar las diferencias y trabajar juntos.



El Papa confesó en una ocasión que oraba por usted para que lograra la paz. ¿Siente que él fue definitivo para conseguirlo?

​

Sí, lo que me dijo –cuando lo fui a visitar la segunda vez– fue: ‘por pocas personas he orado más que por usted últimamente’, y yo dije: ‘debo estar en problemas serios’, pero fue un gran estímulo.



Sentía que era una fortaleza...



Sí, y cada vez que yo lo escuchaba en sus diferentes intervenciones haciendo mención al proceso de paz yo sentía como una señal de ¡siga para adelante, persevere!, y eso, por supuesto, fue muy importante para no tirar la toalla en tantos momentos difíciles.



La Conferencia Episcopal dijo que aspiraba a que la visita del Papa sirviera para eliminar la polarización… ¿Se logrará?

​

Pues ojalá podamos reflexionar sobre los efectos tan negativos de esta polarización. La polarización paraliza, estanca, no deja ver las cosas en sus debidas proporciones, por eso yo aspiraría que ese llamado del santo padre a la reconciliación incluya esa polarización política, que nos hace tanto daño y que no conduce a nada.



¿Están lejos de reconciliarse usted y Uribe?



Pues por mi lado no, yo lo he dicho muchas veces y le he enviado muchas señales: para usted y para mí, en nuestra vejez, esta pelea no tiene ningún sentido. Lo que más le convendría al país es que usted y yo, que trabajamos juntos, que pensamos en muchas cosas igual y en otras diferentes, pero que esas diferencias las podemos respetar; demos un ejemplo de poder reconciliarnos y lo he ensayado en muchas oportunidades, le he enviado muchos mensajes y ojalá eso se pueda dar. Por mi lado estoy más que dispuesto.

¿Está previsto un encuentro suyo con Uribe con motivo de la venida del Papa?



No, no hay nada planeado en ese sentido. Desde mi lado no creo que el Papa esté dispuesto a eso en este momento. No está en la agenda.



¿El Gobierno ha hecho alguna gestión para eso?



Si no encuentro respuesta positiva a los mensajes que he enviado en muchas formas y en muchas ocasiones, entonces qué propósito habría de tratar de buscar eso que no funcionó, infortunadamente, cuando el propio Papa nos reunió.



En Medellín, en una de las misas con el Papa usted va a ir y también el expresidente Uribe, de pronto se van a ver…



Si nos vemos tenga la seguridad de que yo le estrechó la mano y lo saludo con cordialidad.



¿El tema de Venezuela está en la agenda con el Papa?



No está en la agenda. La BBC me preguntó si íbamos a hablar de Venezuela y les dije que posiblemente, porque ese tema se ha vuelto asunto obligado para cualquier encuentro de cualquier mandatario.



¿La visita del Papa podrá ser la oportunidad para lograr una salida negociada en Venezuela?

​

Lo hemos dicho muchas veces: Colombia está más que dispuesta en servir en la condición que se requiera, pero para eso se necesita que las dos partes lo soliciten. Hemos hecho muchos esfuerzos, muchas reuniones, promovido grupos, pero infortunadamente esto no ha funcionado. Seguimos dispuestos, porque una solución a la crisis venezolana nos interesa.



Si usted le pudiera decir al Papa que envíe un mensaje que ayude a Colombia, ¿qué mensaje sería?

​

Yo creo que el mensaje que nos va a dar de sembrar la semilla de la reconciliación es lo más importante para que esta paz realmente pueda florecer y crecer en una forma sana. Un país reconciliado. Si lográramos esa reconciliación y aprovechamos esa oportunidad, este país no lo detiene nadie. Tenemos que ver con ojos más positivos, no ser tan críticos, tan negativos en lo que está sucediendo en el país; por supuesto que tenemos muchos problemas y desafíos, yo me he equivocado como Presidente muchas veces, pero hemos avanzado y estamos avanzando en la dirección correcta.



Se logró un acuerdo para el cese del fuego con el Eln, ¿está hoy creyendo más en la decisión de paz de esa guerrilla?



El Eln nunca había firmado un cese del fuego. Este paso me parece muy importante. El cese del fuego nos genera unas obligaciones, nos estimula a seguir construyendo dentro del proceso, ya hay un camino despejado sobre lo que se ha hecho con las Farc. Soy optimista en el sentido de que en este primer paso, si lo aprovechamos bien, las dos partes podemos seguir avanzando y eso sería lo mejor para Colombia.



Hay quienes dicen que es el primer milagro del Papa…



Pues podríamos interpretarlo así, creo que es una gran noticia para el Papa también.



¿Influyó la venida del Papa para que el Eln se dispusiera a firmar un acuerdo?



Creo que sí, el hecho de que el Papa viniera y poderle dar esa noticia creo que influyó.



Estamos entrando en un año electoral complejo, ¿hay tiempo para avanzar con el Eln?

​

Yo no veo por qué se van a confundir las campañas presidenciales con el avance del proceso con el Eln, yo trataría de separar eso en dos carriles. Inclusive, le confieso una cosa: no me voy a meter en la campaña, tomé la decisión de estar por encima de esas controversias políticas y dedicarme a terminar mucho de lo que nos falta por hacer y a tratar de empujar la paz. Por un lado cumplir con los acuerdos de las Farc y por otro lado avanzar con el Eln.



Usted firmó el acuerdo con las Farc, se ganó el Premio Nobel de Paz y acaba de convenir un cese bilateral del fuego con el Eln. ¿Qué más va a hacer el año que le queda?

​

Voy a trabajar para seguir dando resultados, tenemos muchas necesidades, nos falta mucho camino por recorrer, hay que consolidar la paz, cumplir con los acuerdos. Hay que seguir luchando para reducir la pobreza, hay que seguir desarrollando la infraestructura, la educación, la salud.



