Inhabilidades para jueces de la JEP son inconstitucionales: Santos

21 de noviembre 2017 , 09:22 a.m.

Las inhabilidades que aprobó la semana pasada la plenaria del Senado para los jueces de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) son inconstitucionales, dijo en la mañana de este martes el presidente Juan Manuel Santos en diálogo con la Radio Nacional.

"Es inconstitucional, lo que se aprobó no pasaría el filtro de la Corte Constitucional, por eso el ponente en la Cámara modificó ese texto para dejarlo como estaba", dijo el mandatario.



Dijo que lo que queda es que si hay alguna inhabilidad o algún conflicto de intereses, esos magistrados serán sometidos al mismo rigor que se somete cualquier magistrado. Santos le hizo un llamado a la Cámara para que apruebe esto "lo más pronto posible".



El Presidente también calificó como "una torpeza" de los terceros en insistir en quedarse por fuera de la JEP.



Explicó que el punto es que si se descubre que cometieron delitos de lesa humanidad, con solo contar la verdad se harán acreedores a los beneficios, mientras que sí quedan en la justicia ordinaria las penas serán de hasta 60 años.



Sobre la cita que le solicitó el jefe de la Farc, Rodrigo Londoño, para hablar de inconvenientes de la implementación del acuerdo, el jefe de Estado señaló que los problemas se resuelven dialogando y tomando las medidas que haya que tomar.



"No veo cuál es el motivo para no reunirme con ese señor", dijo Santos quien señaló que dicho encuentro se daría este viernes.



POLÍTICA