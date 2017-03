Van 86 solicitudes de revocatoria presentadas ante la Registraduría

En los últimos 20 años solo 56 revocatorias de mandato han llegado a las urnas. Las restantes no han cumplido siquiera la primera etapa, la cual consiste en la presentación de un número de apoyos ciudadanos reflejados en firmas.



El 2005 fue el año con el mayor número de revocatorias votadas, con un total de 10. Sin embargo, solo este año, según cifras reveladas por la Registraduría, ya van 86 solicitudes de revocatoria de mandato de alcaldes en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, córdoba, Chocó, Huila, Meta, Norte de Santander, Tolima, Valle, entre otros.

Igualmente, dentro de la lista que está siendo evaluada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) están los tres comités que buscan la revocatoria del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa: ‘Unidos revocamos el mandato del Alcalde Mayor de Bogotá’, ‘Revocatoria al Alcalde Mayor de Bogotá’ y ‘Por una Bogotá mejor sin Peñalosa’.



Frente a la noticia de que el CNE revisaría cada una de las 86 solicitudes, debido a varias denuncias que indicaban que muchos de los procesos revocatorios se dan por causales no establecidas en la ley, EL TIEMPO pudo establecer que ya se conformó una comisión de tres magistrados del CNE (Felipe García, Luis Vega y Héctor Helí Rojas) para que proyecte una reglamentación de la Ley 1757 de 2015 (mecanismo de participación).



El magistrado Felipe García afirmó que hasta el momento esta comisión ha solicitado un informe a la Registraduría Nacional con el número de revocatorias, el lugar donde se han presentado y bajo qué argumentos.



También están realizando una revisión de antecedentes, principalmente de 2009, sobre decisiones del CNE en relación con revocatorias,



“Hemos visto una proliferación de revocatorias inusual en términos de número, por eso pedimos el informe para mirar los criterios y llevar un informe en primera instancia a la sala plena del CNE”, señaló el magistrado.



La decisión tomada por el alto tribunal surgió como respuesta a una carta enviada por la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios), en la que mostraba su inconformidad con los fundamentos que estaban siendo utilizados para invocar dichas revocatorias.



“No conocemos una sola justificación que se acomode a lo que dice la ley o que realmente sea un motivo para adelantar una revocatoria de mandato; por eso solicitamos la revisión de las causales que están invocando los comités”, señaló Gilberto Toro, director de la Federación Nacional de Municipios.



Toro añadió que aunque son conscientes que debe existir un mecanismo de participación ciudadana como la revocatoria del mandato, sienten que en la mayoría de los casos “se utiliza de una manera irresponsable y pensando en intereses particulares y no en los que siente realmente la comunidad”.



