Estos serán los 'chicharrones’ de política exterior del gobierno Duque

La canciller María Ángela Holguín y su más seguro sucesor, Carlos Holmes Trujillo García, se reunieron en la mañana de este miércoles por espacio de casi cuatro horas para hacer el empalme, y los temas más álgidos fueron la creciente migración desde Venezuela y las demandas que el país debe enfrentar en La Haya.

Desde hace varias décadas Nicaragua tiene pretensiones sobre aguas colombianas en el Caribe.

Pero el régimen de Daniel Ortega ha sido especialmente incisivo en exigir ante el tribunal internacional, a través de diversas demandas, soberanía sobre aguas que históricamente le han pertenecido a Colombia.



En 2012 la Corte ya favoreció a Nicaragua reconociéndole derechos de Nicaragua sobre extensas zonas de las aguas que rodean los cayos de Quitasueño y Serrana, contrariando de manera “grave” los intereses de Colombia en la zona.



"La Corte, al trazar la línea de delimitación marítima, cometió errores graves que debo resaltar, y que nos afectan negativamente (...) Todo esto realmente son omisiones, errores, excesos, inconsistencias, que no podemos aceptar (...) No vamos a descartar ningún recurso o mecanismo que nos conceda el derecho internacional para defender nuestros derechos", dijo el presidente Juan Manuel Santos en su momento.



Colombia, además, dijo que la delimitación que la Corte de La Haya determinó en 2012 es inaplicable y que de acuerdo con la Constitución Política de Colombia los límites solo pueden modificarse por tratados internacionales. La Corte Constitucional respaldó esa tesis.



Pero las pretensiones de Nicaragua no pararon ahí. El régimen de Ortega elevó nuevas demandas ante el tribunal. Una para denunciar que Colombia no acató el fallo de 2012 y otra para buscar derechos sobre una plataforma continental extendida que le permitiría tener control hasta el propio centro del Caribe.



Colombia alegó luego que la Corte no tenía competencia para conocer de las nuevas pretensiones de Nicaragua, pero en 2016 el tribunal le negó la razón a los abogados colombianos.



La Corte de la Haya tiene entonces decisiones por tomar y el punto es del máximo interés para Colombia y para el gobierno que se iniciará este 7 de agosto.

La migración

El otro tema que estuvo en el primer punto de las preocupaciones de la canciller Holguín y su más seguro sucesor, es el tema de la migración procedente de Venezuela.



Se cree que a Colombia ha llegado casi un millón y medio de personas que han huido de la crisis venezolana, unos colombianos, otros hijos de colombianos, y los más, ciudadanos de ese país.



Organizaciones no gubernamentales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la agencia para los refugiados (ACNUR), ambas de la ONU, que han hecho seguimiento al fenómeno, hablan de más de un millón de migrantes llegados a Colombia, como consecuencia de la crisis en Venezuela.



Las autoridades, además, creen que la llegada de ciudadanos de ese país a Colombia se intensificará a medida que el caos en Venezuela se intensifique, pues ninguno de los estudios de expertos internacionales estima que la situación tienda a mejorar.



La masiva llegada de migrantes ha comenzado a poner al país en aprietos en temas como salud, seguridad, y educación, pues debe atender a la población que llega en las peores condiciones.



Los organismos internacionales coinciden en la calificación de que lo que hay es una “crisis humanitaria” que el régimen de Nicolás Maduro no acepta.



El gobierno entrante debe asumir el reto de manejar el problema migratorio más grave que ha tendido Colombia en toda su historia y posiblemente el continente.



