Tres versiones enredan posesión de Juana Bazán en Supernotariado

Al presidente Juan Manuel Santos comenzó a enredársele otro nombramiento: el de Juana Bazán, como nueva Superintendente de Notariado y Registro.

La designada funcionaria resultó salpicada en un escándalo relacionado con la compra y venta, en un mismo día, de un predio baldío de la Nación que se le había adjudicado a un supuesto campesino, en 1981.



El asunto no es de poca monta si se tiene en cuenta que ella tendría que manejar temas de baldíos y de tierras. Y responder por la fe pública del país.



Si bien la Casa de Nariño no se ha pronunciado sobre el tema, su posesión se está enredando. Inicialmente se había previsto que asumiera el cargo en la mañana del pasado lunes, pero Bazán se quedó esperando esa llamada. Es más, EL TIEMPO supo que ese día muy de mañana llamaron fue al Superintendente (e) Jairo Mesa, y le pidieron que continuara otro tiempo.



Pero a esto hay que agregar que Jorge Enrique Vélez, presidente de Cambio Radical (ella llega al cargo en representación de ese partido), le dijo el martes a EL TIEMPO que “hasta que no aclare su situación no se debe posesionar”.



El lío de Bazán se ha enredado más por las versiones que ha dado sobre el tema. Inicialmente, a RCN le dijo que le pidieron el favor “de que suscribiera esa firma, de esa escritura de compraventa”, algo que admitió había hecho.



Luego, a otros medios les dijo que realmente no se acordaba de qué era lo que había pasado, pues eso fue en 1981. Y en la tarde le aseguró a EL TIEMPO que, tras revisar los documentos de esa época, encontró que “hay una falsedad tanto en su contenido como en su firma”, por lo que instauró, apenas ahora, una denuncia ante la Fiscalía.



Sobre las razones por las cuales ha cambiado su versión sobre lo sucedido respondió: “Al principio me llamaron a las 6 de la mañana y no sabía de qué me estaban hablando, y después yo creí que se estaba hablando era de otra transacción”. Aseguró que tras conocer los documentos tuvo claridad sobre lo que pasó.



Hasta hoy no se sabe cuál de las versiones que entregó será la verdadera. Lo cierto del asunto es que Bazán tendrá que aclarar lo sucedido, algo que no parece sencillo, y en la Casa de Nariño por ahora no se ve fácil que el presidente Santos decida posesionarla en el cargo.



De los últimos nombramientos del jefe de Estado no pudieron posesionarse Juan Carlos López como director del ICBF, Jorge Eliécer Lara en el Icfes y Carlos Correa como director de Findeter.



POLÍTICA