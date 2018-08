El trabajo diplomático que se viene por reconocimiento a Palestina

El gobierno del presidente Iván Duque seguía este jueves moviendo los hilos de la diplomacia para amainar la tormenta que provocó la decisión del gobierno saliente de Juan Manuel Santos de reconocer a Palestina como Estado.

El canciller Carlos Holmes Trujillo García anunció la convocatoria de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores “a la mayor brevedad” para “examinar” la situación.



Esta instancia, a la que pertenecen los expresidentes de la República por derecho propio, algunos congresistas y el canciller, es liderada por el jefe del Estado y tiene como competencia asesorar al Gobierno en política exterior. No toma decisiones.



Por otra parte, antes del mediodía del jueves el embajador de Israel en Colombia, Marco Sermoneta, llegó hasta el despacho de la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, para pedirle al gobierno de Duque que reverse la decisión del anterior Gobierno.

A Israel no le gustó la determinación de Colombia de reconocer a Palestina como Estado.



El embajador Sermoneta calificó el reconocimiento a Palestina por parte de Colombia como “una bofetada a un aliado fiel, que contradice la calidad de las relaciones y la cercanía entre los países y sus líderes”.



La vicepresidenta hizo saber que “escuchó los planteamientos del embajador, reconoció la importancia estratégica que tiene la relación con Israel y se comprometió a transmitir al Presidente de la República y al canciller Carlos Holmes Trujillo la preocupación expresada”.



El ministro de Exteriores colombiano, en otra declaración entregada este jueves, reiteró lo dicho desde el primer momento en el sentido de que el Gobierno va a “examinar” la situación.

Claro que advirtió que, “ante posibles omisiones que podrían desprenderse de la forma en que se dio esta decisión del Presidente saliente (Santos), el Gobierno también reitera que examinará cuidadosamente sus implicaciones y obrará conforme al derecho internacional”.



La excanciller María Ángela Holguín ha dicho –y el Gobierno entrante lo ha aceptado– que en su momento Santos informó al ya elegido presidente Duque y a su canciller Trujillo García, que se tomaría esa determinación.



En su declaración, el canciller Trujillo García también precisó que para el nuevo Gobierno es “prioritario mantener las relaciones de cooperación con sus aliados y amigos y el compromiso de contribuir a la paz y la seguridad internacional”.



Aunque el nuevo ministro de Exteriores no lo precisó, al advertir que para el nuevo Gobierno son “prioritarias” las relaciones con “sus aliados y amigos”, se estaría hablando del interés del gobierno de Duque de poner por delante la atención con el Gobierno de Israel.



Esa nación es estratégica, no solo por las grandes inversiones de empresarios de ese país, sino también por la asesoría de orden militar y técnica que agencias estatales suyas brindan a Colombia desde hace décadas.



Subrayando “que la Comisión Asesora solo tiene carácter consultivo, no decisorio”, el expresidente Ernesto Samper celebró que esta instancia sea convocada y que “pueda emitir opiniones para que el presidente Iván Duque tome decisiones sobre este asunto”.



La pregunta en algunos sectores es si el gobierno de Duque reversará la decisión de reconocer a Palestina como Estado.



El profesor de relaciones internacionales de la universidad del Rosario, Óscar Palma, explicó que “no existe una figura en el derecho internacional, para dejar de reconocer a otro Estado”.



Según Palma, lo que procede es que el nuevo Gobierno despliegue un gran trabajo diplomático para convencer a Israel que “la decisión tomada no puede generar una crisis entre las dos naciones y que, por el contrario, hay razones para fortalecer lazos de amistad”.



Se trata de la primera tormenta diplomática a la que el gobierno de Duque se enfrenta en su segundo día de mandato, pero en cuyo manejo trabaja intensamente.



POLÍTICA