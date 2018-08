Por qué Duque presenta proyectos contra la corrupción y apoya consulta

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, se refirió este jueves, en diálogo con la ‘W Radio’, al paquete de proyectos legislativos que fue presentado por el Gobierno del presidente Iván Duque y en el que se encuentran tres iniciativas que están contempladas en la consulta anticorrupción, que se llevará a cabo el próximo 26 de agosto.

Gutiérrez aclaró que pese a la decisión del Centro Democrático, en cabeza del expresidente y senador Álvaro Uribe, de no apoyar la consulta popular, Duque va a respaldar la realización de este mecanismo de participación.



“Desde el primer día de la reunión con el presidente Iván Duque, me dijo: ‘Vamos a apoyar la consulta anticorrupción’”, señaló Gutiérrez, quien agregó que por esa razón desde antes de la posesión del nuevo mandatario se encontró con los promotores de la iniciativa.



“Me reuní con las voceras de la consulta anticorrupción, me pidieron que se avalaran unos temas de logística que estaban pendientes con el Gobierno anterior y así lo hicimos. Como lo dijo ayer (miércoles) el Presidente, tenemos el compromiso de apoyar que este mecanismo salga adelante”, puntualizó.



La Ministra del Interior añadió que la presentación del paquete de medidas en contra la corrupción era una propuesta de campaña de Duque y que con la consulta se complementan.

Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

“Si la consulta popular pasa definitivamente con todas las preguntas que hay allí, eso significa que debe llevarse al Congreso con una serie de propuestas de actos legislativos y proyectos de ley. Es decir, no son incompatibles, terminan siendo complementarios”, agregó Gutiérrez.



La administración de Iván Duque presentó este miércoles su primer paquete legislativo, entre los que hay 6 iniciativas, cuatro de ellas relacionadas con la lucha contra la corrupción y de las cuales tres están contempladas en la consulta popular de este 26 de agosto.



El primero de ellos es el de limitar a tres los periodos en los que una persona se puede elegir en un cargo de una corporación popular de elección directa, en los que se encuentran el Congreso, las asambleas y los concejos municipales. Esta parte está en el punto 7 de la consulta anticorrupción.



También se incluye un proyecto para que los servidores públicos presenten su declaración de renta antes de asumir el cargo. El cual corresponde a la pregunta 3 del mecanismo de participación popular.



Además, se presentó una iniciativa en la que se contempla que haya “pliegos tipo” para las licitaciones en todas las entidades territoriales (Nación, departamentos y municipios) de manera obligatoria. A esto hace referencia el punto tres de la consulta.



El cuarto proyecto que presentó el Gobierno de Iván Duque sobre anticorrupción y que no está contemplado en el mecanismo popular es el que establece que los delitos contra la administración pública nunca prescriban.

ELTIEMPO.COM