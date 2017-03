Óscar Naranjo, alarmado por ‘la polarización’ que vive el país

El general (r) Óscar Naranjo, muy posible sucesor de Germán Vargas Lleras en la Vicepresidencia de la República, mostró este lunes su preocupación por la pugnacidad política que gravita en el país.

“Lo que más me mortifica hoy es que estemos viviendo una situación tan polarizada, tan radicalizada”, dijo. Y eso no es todo: “Estemos usando los colombianos un lenguaje tan exacerbado, eso es lo que me molesta hoy”, manifestó el candidato del presidente Juan Manuel Santos para ocupar este cargo.



En entrevista con Caracol Radio, Naranjo dijo, además, que desde su futura posición se esforzará por allanar caminos de concordia entre todos los colombianos. “Tenemos que llegar realmente a reconciliarnos, a bajar el tono, trabajaré a mi manera, que ha estado caracterizada por el respeto, por la tolerancia y por un tono sereno pero determinado”, se comprometió.



(Le puede interesar: ¿Por qué el general Óscar Naranjo es el elegido del Presidente?)



En su charla con la emisora, Naranjo se mostró agradecido por la manera como el país ha reaccionado a su postulación por parte del presidente Santos, incluyendo a los sectores políticos del país.



Cuando se reanuden las sesiones ordinarias en el Congreso, el próximo 16 de marzo, y ya presentada formalmente la renuncia de Vargas Lleras, el legislativo tendrá 10 días para evaluar si acepta su nombre para esta posición.



En caso de que así ocurra, Naranjo llegará a la Vicepresidencia después de haber cumplido una esforzada tarea como negociador plenipotenciario en los diálogos del Estado colombiano con las Farc, en La Habana, Cuba, y que concluyeron con el acuerdo de paz firmado en el Teatro Colón de Bogotá.



Nacido el 22 de diciembre de 1956, Naranjo se graduó con honores como subteniente en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander en 1978. Estuvo al frente a la Dirección de Inteligencia durante cuatro años y tuvo una destacada labor al mando de la Dijín. Entre el 16 de mayo de 2007 y junio de 2012, ocupó la dirección de la Policía Nacional.



(Además: Óscar Naranjo, el vicepresidente de la seguridad)



La dirección de la Policía fue el final de una larga carrera en esta institución. Apenas cuando tenía 19 años dejó atrás la idea de ser periodista (alcanzó a terminar un semestre en la Javeriana) o sociólogo (estudió una semana en la Nacional, pero le salió huyendo a las revueltas) y entró en la Escuela General Santander.



Como Policía se ganó el respeto por su capacidad para doblegar a los maleantes. De hecho, cuenta con el aprecio de los más influyentes círculos políticos de Washington en donde se le valora como uno de los mejores y más efectivos policías, en particular contra los barones de la droga.



De 1,90 m. de estatura, Naranjo es bogotano, hijo de antioqueños y mayor de siete hermanos. Estudió en el Colegio Calasanz.



Creó la central especializada en inteligencia e información delincuencial (actual Dipol). Fue director de esta unidad siendo teniente coronel.



Tiene una vasta experiencia en la lucha contra los criminales y las bandas dedicadas al comercio ilícito de drogas. De hecho, Naranjo anunció este lunes también que desde el Gobierno Nacional se concentrarán en combatir el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y la corrupción.



“Durante los últimos 10 años hubo un creciente explotación del territorio de oro particularmente a cielo abierto o en los ríos”, afirmó. Para él, es vital que las instituciones se impongan en los territorios marginales y así evitar que estos se conviertan en caldo de cultivo de la delincuencia.



Para Naranjo, luego de superado el conflicto con las Farc, los colombianos deberán tener la capacidad de llegar a ejercer control territorial integral y permanente, “en zonas donde nunca hemos estado sino con motivo de la guerra en un carácter ofensivo o defensivo”.



POLÍTICA