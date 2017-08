Los caminos que se le abren a Ortega, dirigente chavista en Colombia

22 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

22 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

Diferentes líneas de interpretación sobre el futuro de la exfiscal venezolana Luisa Ortega se abrieron este lunes por cuenta de la posibilidad de que pida asilo en Colombia, lo cual fue mencionado por el presidente Juan Manuel Santos.



Luego del trino publicado por el mandatario, en el que afirmó que si Ortega solicita esta protección, el Gobierno colombiano se la “otorgará”, surgieron diferentes voces sobre el tema.



Ortega se encuentra en territorio colombiano desde el viernes pasado y su ubicación exacta es un misterio, al igual que su decisión sobre su futuro inmediato. Solamente se conoce el trino del jefe de Estado.

El expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, afirmó que lo primero es “darle” a la exfiscal “toda la seguridad, darle el asilo” y “apoyarla”.



“La fiscal, protegida en su momento, debe contarle al mundo todo lo que ella sabe de ese régimen corrupto, y ojalá los militares de Venezuela reflexionen, saquen a Maduro y que haya una elección inmediata”, afirmó el exmandatario desde Medellín.



El investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario Ronal Rodríguez afirmó que “probablemente” Ortega no pida asilo en Colombia, como se ha sugerido, por las limitaciones en sus opiniones políticas que esto implicaría.



“En el momento en que ella asuma la figura de asilo político en Colombia, se le limita la participación en política en el caso venezolano. Muchos de los actores políticos de ese país están refugiados en Colombia. Pedro Carmona es el ejemplo clásico, pero ellos no hacen referencia al caso venezolano por temor a perder el asilo”, afirmó.



Esto se traduce en que en caso de que la exfiscal pida asilo político en Colombia y se le conceda, ella no podría manifestar muchas de las posiciones y denuncias que tiene sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y que precipitaron su salida de Venezuela, el viernes pasado. Y, por supuesto, mucho menos información que pueda tener relacionada con el mandatario del vecino país o sobre sus colaboradores.

Andanada

El profesor Rodríguez afirmó que luego de conocerse que el Gobierno colombiano le brinda “protección” a Ortega, lo más seguro es que venga una “andanada aún más fuerte” de parte de Venezuela.



“Hay una particularidad y es que el Estado colombiano, el Presidente particularmente, no reconocen a la Asamblea Nacional Constituyente venezolana y esto es bastante importante porque teóricamente para Colombia la fiscal venezolana sigue siendo Luisa Ortega”, dijo el académico.



El expresidente Andrés Pastrana también manifestó su interpretación sobre el futuro de la exfiscal venezolana y dijo que lo más seguro es que termine en Estados Unidos.



“Creo que es difícil que la fiscal se quede en Colombia (...). Ella va a terminar en Estados Unidos porque es fundamental para destapar esa relación de la narcodictadura de Maduro con el ‘cartel de los Soles’ y con las Farc”, afirmó el exmandatario en algunos medios de comunicación.



El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, invitó a Ortega a la plenaria del Senado de este martes, a las 3:00 p. m., y dijo que las bancadas de los partidos están “deseosas de escucharla”.

Asilo y refugio

Las diferencias que hay entre las dos figuras



Aunque implican medidas de protección similares, el asilo y el refugio son figuras diferentes a la luz del derecho internacional.



El asilo y el refugio son figuras de protección que pueden otorgar los países a quienes se ven obligados a abandonar sus territorios por diferentes razones.



De acuerdo con Ronal Rodríguez, el asilo es una protección que tiene un carácter más “político” y el refugio se enfoca más a lo “humanitario”.



“La lógica de refugio se da con población a la cual se le están vulnerando sus derechos básicos”, dijo Rodríguez, quien agregó que en el caso puntual de Ortega cabría más el asilo porque “la idea es protegerla de una persecución política”.



POLÍTICA