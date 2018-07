‘Que se sepa toda la verdad sobre estos hechos’: Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe publicó este domingo en su cuenta de Twitter un segundo video sobre el proceso por el cual fue llamado a indagatoria. En él asegura que combatirá la infamia, “desde la libertad o desde la cárcel”, y que buscará que “se sepa toda la verdad sobre estos hechos

En el video, grabado desde su finca en Rionegro, Antioquia, Uribe dijo que a lo largo de la semana se han conocido declaraciones que ratifican su versión según la cual el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve fue quien envió mensajes diciendo que quería retractarse de las declaraciones en su contra y contra su hermano Santiago.

Las aproximaciones a Juan Guillermo Monsalve, recluso que dio declaraciones contra mi hermano y contra mí, fueron por iniciativa de él, no de nosotros

“Las aproximaciones a Juan Guillermo Monsalve, recluso que dio declaraciones contra mi hermano y contra mí, fueron por iniciativa de él, no de nosotros”, insiste Uribe.



Precisamente, la Corte Suprema de Justicia indaga supuestas presiones a Monsalve para reversar su testimonio contra los Uribe Vélez. Por eso fue llamado a interrogatorio el expresidente y el representante a la Cámara por el Centro Democrático Álvaro Hernán Prada, por los supuestos delitos de soborno y fraude procesal.



En el video, el expresidente asegura que su asesora Vicky Jaramillo ya declaró, incluso a medios, que ella hizo llegar el mensaje en el que el exparamilitar anunciaba su retractación.



Uribe también hizo referencia a la carta revelada por EL TIEMPO en la que María Mercedes Williamson señala que la visita a su familiar Enrique Pardo a La Picota, junto con el penalista Jaime Lombana, se debió exclusivamente a un acto humanitario y nunca se tuvo contacto con Monsalve.



El exmandatario solicita además que se escuche en declaración al director de La Picota, coronel Germán Ricaurte Tapias. Según dice, “es muy importante” que la Corte lo escuche, pues él “debe tener conocimiento de todo lo que allí hacía y decía el recluso” Monsalve.



El jefe del Centro Democrático igualmente anuncia varios trinos del representante Prada en los que, según él, queda claro que fue alias Caliche, un viejo compañero de Monsalve, quien lo contactó.



Uribe termina su video diciendo que es “un hombre de honor” y que por eso quiere que se conozca toda la verdad. “Que se sepa, y lo reitero, que nunca ha estado en mi mente ni en mi intención tomar decisiones para que la Corte Suprema de Justicia deje de conocer sobre este caso”, dice.



Horas más tarde confirmó que este lunes va hablar del tema de manera directa. “Los doctores Jaime Granados, Jaime Lombana, Víctor Mosquera y mi persona atenderemos una rueda de prensa mañana a las 8 a. m. en mi residencia en Rionegro”, escribió en Twitter.



Por su parte, el representante Prada anunció que este lunes radicará “pruebas incontrovertibles” de su inocencia y que la Corte podrá constatar que han tratado de engañarla de mala fe. Que va a quedar demostrada “la manipulación de Carlos López (Caliche) y Monsalve” contra él y el expresidente.

La renuncia de Uribe

Precisamente toda esta situación fue la que llevó a Uribe, el senador más votado de las pasadas elecciones, a anunciar que renuncia a su curul.



Él ha dicho que necesita dedicarse de lleno a su defensa jurídica tras la decisión del martes pasado de la Corte Suprema de llamarlo a indagatoria.



Y, aunque el presidente del Senado, Ernesto Macías, ya tiene en sus manos la dimisión de Uribe, esta solo se estaría sometiendo a votación de la plenaria a mediados de la próxima semana.



Mientras tanto, los miembros del Centro Democrático (CD) en el Congreso no dan su brazo a torcer y de distintas formas le han insistido para que no renuncie. Incluso este lunes está previsto que congresistas del CD lo visiten y le insistan para que no se retire.



Pero Uribe les reitera siempre que ya dijo que se iba y que debe dar ejemplo de coherencia y de mantener la palabra.



