Con recompensas se busca acabar crímenes contra líderes sociales

El Gobierno Nacional definió ayer un nuevo paquete de medidas con las cuales se pretende evitar que se sigan asesinando líderes sociales. Y una de las decisiones que más llamó la atención fue la implementación de significativas recompensas para dar con los autores intelectuales de estos hechos.



Así quedó planteado tras una reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, realizada durante más de tres horas en la Casa de Nariño, en la cual, además de la Fiscalía y las Fuerzas Militares, participaron delegados de organizaciones sociales.

El propio presidente Juan Manuel Santos lideró este encuentro en el cual se definieron 8 puntos en los que se centrará la nueva estrategia para hacer frente a los crímenes de líderes sociales, que según la ONU dejan 33 de estos asesinados y otros 40 por esclarecer solo en 2018. Hay oenegés que aseguran que la cifra es mayor.



Y desde Medellín, el presidente electo, Iván Duque, dijo que en el país pueden tener la seguridad de “que no vamos a ahorrar ningún esfuerzo en nuestro gobierno para trabajar, en cada rincón del territorio, por proteger la integridad y la vida de los líderes políticos, sociales, sindicales”.



En la estrategia del Gobierno, uno de los puntos claves son las recompensas en dinero para quien entregue información que permita dar con los autores de los asesinatos o las amenazas.



Si bien todavía no están definidos los montos, es un hecho que ofrecer plata por delatar es algo que ha funcionado en este país en la lucha contra la delincuencia.

“La idea es definir unos montos en los que será mayor la recompensa cuando exista información que permita identificar a los autores intelectuales de estos homicidios”, dijo el ministro del Interior, Guillermo Rivera.

Añadió que el programa funcionará como todos los que tienen que ver con recompensas, garantizando la seguridad del informante.



Rivera dijo que serán el Ministerio de Defensa y la Policía los que se encargarán de preparar la estrategia y definir los montos. “Lo que queremos es que esto esté listo cuanto antes”, anticipó.



Pero no son solo las recompensas. También se ampliará el programa de medidas colectivas de seguridad; se dispuso de un “plan urgente de intervención” por parte del Ministerio de Defensa para las zonas más afectadas por los crímenes y se priorizará la seguridad de líderes sociales y defensores de derechos humanos.



Se va a fortalecer la ayuda a grupos o comunidades, y a la Unidad Nacional de Protección se le darán más recursos para los estudios de riesgo colectivo.



También habrá más presupuesto para ampliar los esquemas individuales. El Ministerio del Interior tendrá una ventanilla única de denuncia, con una línea para la recepción de información oportuna.



“Los líderes sociales no están solos. No descansaremos hasta encontrar y castigar a los responsables de los crímenes en su contra”, dijo el presidente Santos.



