Nueva estrategia del Gobierno para combatir consumo de droga

El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio del Interior, está decidido a combatir el consumo de sustancias psicoactivas en el país, especialmente en menores de edad.

Para ello, el Ministerio del Interior lanzó la semana pasada los Centros de Escucha, herramienta con la cual se busca llegar a las zonas y poblaciones más afectadas por este fenómeno para oír de primera mano las causas y variables que llevan a los jóvenes a involucrar en el consumo de estas sustancias.

“Los Centros de Escucha son una estrategia para ganar la guerra que estamos perdiendo contra el consumo de las sustancias psicoactivas”, esto debido a que desde el Gobierno se han concentrado los esfuerzos sobre todo para controlar la oferta de estas sustancias, pero no el consumo”, explicó el viceministro del Interior Héctor Olimpo Espinosa.



Uno de los pronunciamientos más recientes sobre este tema vino del fiscal, quien aseguró la semana pasada que “el ‘negocio’ de la coca cambió y no nos hemos dado cuenta”.



De acuerdo con el jefe del ente acusador, el Gobierno hoy presta mucha atención a la producción y exportación de coca, pero no hace mucho énfasis en un tema que ha crecido recientemente: el consumo interno.

“Es más rentable hacer comercio ilícito internamente amenazando a nuestros jóvenes”, dijo Martínez, quien explicó que la rentabilidad del comercializador en el narcomenudeo llega al 1.400 por ciento, mientras que los narcotraficantes en la de industrialización obtienen un 700 por ciento.



De allí la importancia de esta estrategia que busca que por parte de las instituciones que están involucradas con la sociedad civil se “haga un trabajo de orientación psicosocial, terapéutico, de escucha y de diálogo para la prevención selectiva a tiempo, de tal manera que podamos identificar las causas del fenómenos” aseguró Espinosa.



La idea es que “la fuerza pública, los líderes de acción comunal, las madres cabezas de familia, los sectores religiosos independientemente del credo que prediquen y los órganos de control” reciban un diagnóstico preciso sobre el tema para tomar medidas focalizadas.



La estrategia esta centrada sobre todo en jóvenes y menores de edad, debido a que el esta población es una de las ‘preferidas’ por las organizaciones criminales.



Según un reciente informe de los Ministerios de Justicia y Salud, al menos 520 mil estudiantes de colegio, cuyas edades están entre los 12 y los 18 años, han consumido drogas por lo menos una vez en su vida. Esa cifra representa al 15,9 por ciento de los escolares del país entre los grados séptimo y 11 (uno de cada seis) y confirma cómo el consumo se convirtió hace tiempo en un problema de salud pública.



Uno de los datos más preocupantes del estudio es el acceso a las sustancias, tanto legales como ilegales. Un 70,2 por ciento de los estudiantes dijeron que para ellos es fácil comprar alcohol, pese a que la ley prohíbe expresamente la venta a menores de edad.



La marihuana encabeza la lista de las más fáciles de conseguir para los niños, con 37,3 por ciento; le sigue el basuco con 12,4 por ciento, la cocaína con 12 por ciento, los inhalables, con 8,5 por ciento, y el éxtasis, con 7 por ciento.



El pasado 19 de julio quedo establecido el Centro de Escucha de Tumaco, el viceministro dijo que la idea es “dejar 8 pilotos establecidos, para poder decir que hay ya unos programas que funcionan y que se tengan en cuentan en el tema de la seguridad y convivencia para que se pueda posicionar en la agenda pública”.



La idea de la iniciativa es que se pueda continuar en el próximo gobierno.



