Santos fortalece su círculo más cercano para el último año

El regreso de dos amigos muy cercanos, incondicionales (María Lorena Gutiérrez, a Comercio Exterior, y Germán Cardona, a Transporte), caracteriza los ajustes que el presidente Juan Manuel Santos hizo el martes en el gabinete para emprender su último año de gobierno.



Aunque Santos precipitó el 19 de julio pasado las renuncias de los 15 ministros y de por lo menos otros 30 altos funcionarios de su gobierno (unos 45 cargos en total), solo hizo 13 cambios.



No hubo un gran remezón político, como muchos pensaban. El Presidente prácticamente mantuvo la misma estructura en su gabinete.

No se puede inferir que hizo un ajuste ministerial para interpretar la correlación de fuerzas del debate presidencial ni para ‘entusiasmar’ a las bancadas de los partidos en el Congreso en el trámite de los proyectos que le quedan por pasar.



María Lorena Gutiérrez y Germán Cardona, las figuras más destacadas que llegan al gabinete, son de las entrañas del Presidente, no representan de manera caracterizada a ningún partido político. Con ellos Santos gana un espacio de confianza.



Lo singular es que ambos habían formado parte del equipo ministerial de Santos.



Gutiérrez, actual embajadora de Colombia en Alemania, es de la entera confianza del jefe de Estado y fue una de las mujeres más poderosas del Gobierno cuando ocupó el puesto de ministra de la Presidencia, en el 2015. Cardona ha militado en el Partido Liberal y ‘la U’. Fue gobernador de Caldas, alcalde de Manizales, zar Anticorrupción y embajador en el Vaticano. Del 2010 hasta mayo del 2012 fue ministro de Transporte.



En el caso del Ministerio de Vivienda, solo hubo cambio de nombre: se fue Elsa Noguera y entra Jaime Pumarejo, pero ambos son de Cambio Radical y de la casa Char, de Barranquilla.



Pumarejo fue exsecretario de Desarrollo del Atlántico y es el actual gerente de Desarrollo Urbano de la Alcaldía de Barranquilla.

En Agricultura se produjo un hecho singular: el Presidente anunció la salida del ministro Aurelio Iragorri, para que “vaya a dirigir su partido” (‘la U’), pero no designó su reemplazo. Le pidió que se mantenga en el cargo “mientras se controla el brote de aftosa”, pero no dijo por cuánto tiempo. El propio Iragorri había hecho este pedido como su último deseo antes de abandonar la cartera.



Algunos sectores todavía esperan mejorar su participación en el Ejecutivo cuando se designen el ministro de Agricultura y el director de Fonade.



Lo que sí hizo el Presidente fue aprovechar la oportunidad para sacar del Gobierno a funcionarios que le estaban generando ruidos por el lado de la corrupción.

Los partidos

El sector menos conforme con los cambios parece ser ‘la U’, cuyos ministros son más del Presidente que del partido.



De hecho, el presidente saliente de ‘la U’, Armando Benedetti, dijo que “los cambios no sirven para apalancar el trámite de los proyectos del fast track ni para fortalecer la Unidad Nacional”, refiriéndose a la coalición.



“No puedo decir mentiras: en ‘la U’ hay preocupación porque creíamos que íbamos a tener una mejor participación, toda vez que este partido siguió al Presidente y ha estado comprometido con todas sus políticas, entre ellas el proceso de paz, que ha estado sobre los hombros de ‘la U’. Creemos que el partido no fue tenido en cuenta para el nuevo año”, dijo el senador Manuel Enríquez Rosero.



Jorge Enrique Vélez, presidente de Cambio Radical, se mostró satisfecho con las modificaciones. Dijo que le parece un “buen equipo” para el remate de gobierno.



Cambio Radical podría ser uno de los ganadores en el ajuste, pues conservó lo que tenía, pero se hizo con Bancóldex, un banco de segundo piso, clave en el apalancamiento de proyectos productivos, en la persona de Mario Suárez Melo.



El presidente del Congreso, Efraín Cepeda (conservador), dijo que “para este ultimo tramo es un gabinete de peso, muy adecuado para el momento de la implementación de la paz y del posconflicto”.



Los conservadores se hicieron con el control de Findeter, con Carlos Correa, y Fiduagraria, con Marta Lucía Rodríguez.



Los liberales tendrán el control del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en la persona de Juan Carlos López.



El senador liberal Rodrigo Villalba calificó los cambios como “buenos”, aunque admitió que “uno quisiera tener más participación”.



Lo que trascendió ayer en los pasillos del Capitolio es que casi en todos los partidos de la Unidad Nacional hay sectores inconformes con los ajustes, pues, como ya se dijo, no atienden las aspiraciones de las huestes parlamentarias.

Se fueron varios que tenían peros

Varios de los cambios decididos por el presidente Juan Manuel Santos oxigenan cargos que estaban en manos de funcionarios que habían recibido fuertes cuestionamientos.



La situación más compleja era la de Alan Jara, el saliente director de la Unidad de Víctimas, que se va tras un año de estar en el cargo y en medio de un escándalo de corrupción en su gobernación del Meta que tiene presos a tres de sus fichas más cercanas. El propio Jara enfrenta también un proceso por supuestas irregularidades en el proyecto de la Refinería del Llano (Llanopetrol), y desde hace un par de meses se anticipaba su salida del cargo.



De Findeter salió Luis Fernando Arboleda, cuyo nombre terminó enredado por los líos de Roberto Prieto, el exgerente de la campaña Santos Presidente en el 2014, relacionados con el escándalo de Odebrecht. En la administración de Arboleda, que es cercano a Prieto, Findeter terminó adjudicando millonarios contratos de publicidad a la firma familiar del exgerente de campaña. En su momento, La W reveló también que Findeter hizo contratos con algunos de los investigados por los sobornos de Odebrecht.



Otro cambio relevante es el de la gerencia de Fonade, que es una institución clave para la infraestructura en las regiones y maneja un presupuesto millonario.

De allí salió Ariel Alfonso Aduen, quien estuvo el último año y es considerado cuota del polémico senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías Vidal. Este, además, había puesto al gerente anterior.

Otros cargos claves en Gobierno

Entre los ajustes que el presidente Juan Manuel Santos confirmó el martes hay nueve cargos que se pueden considerar del más alto nivel para el Gobierno. También estas posiciones funcionan para generar gobernabilidad.



A estos cargos llegan dos exsenadores y una exrepresentante a la Cámara con aval liberal.



El exsenador Camilo Sánchez, nuevo consejero para las regiones, es experto en asuntos tributarios.



Yolanda Pinto, exsenadora liberal, es una clara representante de las víctimas de las Farc.



A Juana Bazán, exrepresentante liberal a la Cámara, el Presidente la designó superintendente de Notariado y Registro, una posición que estaba en poder de Cambio Radical, partido en el que ahora milita.



Si bien ella fue congresista con el respaldo del liberalismo, se sabe que es muy cercana al senador Bernabé Celis, de Cambio Radical, y su nombramiento ya generó las primeras reacciones, pues Jairo Mesa, el superintendente delegado de Tierras, y una de las personas claves en la búsqueda de los predios de las Farc, oficializó su renuncia al cargo.



Entre los nuevos nombramientos que se conocieron el martes también hubo espacio para la denominada representación de la región. Esta recayó en Jorge Eliécer Lara Palacios, el nuevo director del Icfes, quien nació en Tagachí, en el departamento de Chocó.



Del grupo de los cercanos colaboradores del Gobierno también salió Cristina Plazas, muy próxima al presidente Santos y quien en los últimos meses tuvo que liderar una fuerte campaña en La Guajira para evitar la muerte de menores de edad wayús, por desnutrición. La reemplazará Juan Carlos López, a quien no le fue bien en la presidencia de Millonarios.

Juan Carlos López

Director de Bienestar Familiar. Es un abogado de origen liberal, estaba en la gerencia de Colombia Mayor. Fue presidente de Millonarios (2004-2010) y al término de su administración dejó una deuda de $ 37.000 millones.

Juana Bazán

Superintendente de Notariado y Registro. Esta exprocuradora delegada para Asuntos de Familia en Medellín y exrepresentante a la Cámara es muy cercana al senador Bernabé Celis, de Cambio Radical.

Mario Suárez Melo

Nominado para presidente de Bancóldex. Exrector de la Universidad del Rosario y expresidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Fue concejal por Cambio Radical y apoyó la campaña presidencial de Germán Vargas en el 2010.

Marta Lucía Rodríguez

Gerente de Fiduagraria. Es especializada en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos. Fue el enlace entre este Congreso y el Ministerio de Minas. Es cercana a los senadores conservadores Efraín Cepeda y Miryam Paredes.

Jorge Eliécer Lara

Director del Icfes. Este doctor en Economía nació en Tagachí, Chocó.

Pese a que ha ejercido su vida laboral en Bogotá, Lara ha manifestado que tiene entre sus prioridades poner su capacidad ejecutoria al servicio de los chocoanos.

José Jorge Dangond

Director RTVC. Fue uno de los primeros gerentes que tuvo el canal Telecaribe y uno de los gestores de ese medio de comunicación. Ha estado dedicado a los negocios particulares, especialmente en el campo y los medios de comunicación.

Camilo Sánchez

Alto consejero para las regiones. Este economista de la Universidad Javeriana, con varias especializaciones, tiene origen liberal. Fue congresista por varias legislaturas y es cercano al presidente Santos.

Yolanda Pinto

Directora de la Unidad de Víctimas. Esta exsenadora liberal es la viuda de Guillermo Gaviria, el gobernador de Antioquia asesinado por las Farc. Es una promotora de los derechos de las víctimas del conflicto.

Carlos E. Correa

Presidente de Findeter. Es el actual alto consejero presidencial para las regiones. Se graduó de administrador de Eafit. Fue alcalde de Montería con aval conservador, apoyado por la senadora Nora García y el representante David Barguil.



