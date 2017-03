‘No voy a decir que hubo trampa’: Antanas Mockus

El partido Alianza Verde y su candidato presidencial en el 2010, Antanas Mockus, entraron el jueves en controversia por el supuesto fraude electoral.



Tras las revelaciones de que Odebrecht habría pagado 2 millones de afiches de la campaña de Juan Manuel Santos en esa oportunidad, los verdes dijeron que esa sería la “aceptación de que a nuestro candidato verde Antanas Mockus le ganaron ilegalmente en la segunda vuelta presidencial”.



En una declaración suscrita por su comité ejecutivo, los verdes insistieron al asegurar: “En 2010 nos tumbaron las elecciones”.



En el pronunciamiento pidieron que no solo los autores del “fraude” respondan, “sino también los partidos, en aplicación de las leyes vigentes. Esperamos que las investigaciones y las sanciones sean concluyentes”, añadieron.

Sin embargo, en entrevista con La W, el excandidato presidencial Antanas Mockus se refirió al escándalo en términos contrarios a los de su partido: “No hubiera ganado las elecciones por los dos millones de afiches”, ni tampoco (creo) que nos hayan “tumbado”, pese a la financiación ilegal de la campaña de Santos.



También manifestó que espera que “la justicia haga lo suyo” y le pareció buena la actitud del Presidente de solicitar que la caducidad para investigar su campaña se levante.



Además, hizo énfasis en que esta polémica no puede seguir marcando las elecciones futuras.



De otro lado, y haciendo alusión a los jóvenes, consideró que deben prepararse “para no desilusionarse; al revés, es nuestra responsabilidad cambiar para que nunca más se repita”.



“No me voy a poner a decir que hubo trampa; eso no va con mi carácter”, puso de relieve.



De otro lado, Mockus hizo un paralelo entre este episodio de los afiches de la campaña de Santos en el 2010 con el clima de paz que se vive en el país, al manifestar: “Puede que nadie me haya pedido perdón, pero yo perdono”.



POLÍTICA