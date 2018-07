Los que quieren ser candidatos, hasta hoy en el Gobierno

Los funcionarios del Gobierno que aspiran a ocupar algún cargo de elección popular en los comicios del próximo año tienen plazo hasta este miércoles para retirarse de sus cargos, o de lo contrario quedarán inhabilitados.

Por eso, solo en el Gobierno salen de sus cargos varios de sus integrantes, incluidos ministros.



De acuerdo con Alfonso Portela, exregistrador delegado para lo Electoral, los funcionarios con alguna aspiración política para las elecciones locales y regionales del 2019 deben tener su renuncia aceptada un año antes de iniciarse el proceso de inscripciones. Y esa fecha vence hoy.



Sin embargo, hay quienes consideran que la inhabilidad es un año antes de la elección y por eso se van a esperar hasta octubre para dimitir.



Pero de acuerdo con Portela, hay una jurisprudencia que integra la inscripción como parte del proceso electoral, por lo cual la fecha para la inhabilidad rige a partir de la inscripción.



Por eso, hay quienes no quieren correr riesgos. En ese sentido, hoy se retira la ministra del Trabajo, Griselda Restrepo (liberal), quien quiere ser gobernadora del Valle.



También se va el ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, quien ha dicho que todavía no tiene definido si será candidato a la gobernación del Meta, pero que prefiere no estar inhabilitado por si se decide.



También se va la directora de Coldeportes, Clara Luz Roldán, quien acaba de organizar los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y quien va a buscar la gobernación del Valle. A ella se la considera, políticamente, como la heredera de la actual gobernadora de ese departamento, Dilian Francisca Toro.



Ómar Franco, director del Ideam, dejó este lunes su cargo. Él es un técnico que no descarta meterse a una campaña por la gobernación de Boyacá.



Igualmente se retiró del cargo Ricardo Sabogal, quien ha estado al frente del proceso de restitución de tierras en el país desde el momento en que la ley de víctimas le dio vida. Quiere ser gobernador de Cundinamarca.



Mientras tanto, Karen Abudinen, la directora del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), es otra que se va, pues quiere buscar la alcaldía de su natal Barranquilla. Ella es cercana al grupo Char.



Y es evidente que hoy se podrán conocer otras renuncias de funcionarios que hasta ayer seguían ‘deshojando la margarita’ para saber si dimitían o seguían en sus puestos.



POLÍTICA