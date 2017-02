'Empujón' para la salida de ministros para campaña electoral 2018

El lunes pasado, en el consejo de ministros, el presidente Juan Manuel Santos, en una actitud poco usual, les dijo a los miembros de su equipo que quienes quieran aspirar a la presidencia o al Congreso en el 2018 deben apurar sus maletas. Y el tema incluye al vicepresidente Germán Vargas Lleras.



Los miembros del gabinete y el Vicepresidente deben retirarse de sus cargos un año antes de las elecciones (el 27 de mayo) para poder aspirar a ser elegidos. No obstante, el presidente Santos ha dicho que desearía que se vayan pronto para que sus sucesores alcancen a desarrollar una buena labor en sus cargos.



Santos ya había hablado del tema en varias entrevistas. “No los he presionado, pero se van a tener que decidir muy pronto”, dijo recientemente.



El Presidente había confirmado que Vargas Lleras dejaría su cargo entre febrero y marzo y que su reemplazo será el general (r) de la Policía Óscar Naranjo.

Los que se van

Las renuncias de los ministros serán las que confirmen la movida del gabinete hacia la arena electoral. También se habló de viceministros que quieren ir al Congreso.



El más seguro de los que saldrían es el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien desde hace meses ha recibido mensajes de apoyo de líderes liberales para que entre a la contienda por la presidencia. EL TIEMPO, no obstante, supo que el presidente Santos también le habría pedido que continúe en el cargo para que siga impulsando la implementación del proceso de paz.



Cristo, se supo, no ha tomado una decisión definitiva todavía sobre si salir o quedarse.



También se da por segura la salida de la ministra del Trabajo, Clara López, quien buscaría la nominación por una coalición más amplia que el mero Polo Democrático Alternativo.



La ministra López obtuvo 2 millones de votos como candidata presidencial en la primera vuelta del 2014, y su apoyo al presidente Santos, en segunda vuelta, se considera definitivo para su reelección.



En la actualidad, López libra una dura batalla, dentro del Polo, con el senador Jorge Enrique Robledo, quien también aspira a ser candidato. No se descarta, inclusive, que la ministra López vaya a una consulta interna con otros partidos de la coalición, defensores del proceso de paz.



También se ha hablado del ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, quien sería candidato por ‘la U’.



Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, ha cosechado apoyos no solo en su partido conservador, sino en sectores independientes y en ‘la U’. Lo tendrá que decidir.

