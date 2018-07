Técnicos y veteranos: así es el perfil de los primeros ministros

El gabinete ministerial del presidente Iván Duque comenzó a tomar forma este viernes con nombres de veteranos de amplia experiencia, y, hasta el momento, ninguno representa cuota burocrática alguna aparte del propio uribismo.

Además de tres designaciones confirmadas (Alberto Carrasquilla, Hacienda; Andres Valencia, Agricultura y Nancy Patricia Gutiérrez, Interior), en otras tres carteras se dan como seguros los nombres de los futuros ministros: Juan Pablo Uribe, Salud; Carlos Holmes Trujillo, Cancillería, y Guillermo Botero Nieto, Defensa.



Duque ha hablado de un gabinete paritario de hombres y mujeres, pero por ahora van ganando los hombres. Y, aunque prometió que el 75 por ciento de ellos serían menores de 45 años, todos los anunciados superan la edad de los 50.

Los primeros nombres del gabinete de Duque generaron reacciones inmediatas .

Gustavo Petro se quejó de que el muy seguro ministro de Defensa, Guillermo Botero, actual presidente de los comerciantes del país, no lo hubiera invitado a los foros

cuando era candidato. Y se atrevió a plantear, por ese hecho, riesgos para su vida: “¿Puedo garantizar mi seguridad y la de mi familia con él al frente de un ministerio que pasará a ser el de la guerra?”, cuestionó Petro.



El senador del Polo Jorge Enrique Robledo anunció desde ya un debate político en el Congreso contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, pues considera que no ofrece garantías en el manejo de la economía.



Pero también ha habido voces de apoyo a los primeros ministros. Óscar Iván Zuluaga, excandidato presidencial del uribismo, dijo que el nombramiento de Carrasquilla es “garantía para volver a una economía con crecimiento vigoroso”. Y Rudolf Homes, antecesor de él y quien no milita en el uribismo, se mostró tranquilo por el papel que Carrasquilla jugará en la orientación de la economía: “Tiene rigor técnico”, lo que lo hace confiable.



El senador Carlos Fernando Galán calificó de “muy acertado” el nombramiento de Nancy Patricia Gutiérrez como ministra del Interior, primera mujer en la historia de Colombia que ocupará ese cargo. Y Juan Camilo Restrepo, exjefe negociador del gobierno en la mesa con el Eln, también afirmó que encuentra muy acertado el nombramiento de Andrés Valencia como ministro de Agricultura.

Primera mujer

El Ministerio del Interior lo asumirá Nancy Patricia Gutiérrez, una aguerrida líder política de la entraña uribista, oriunda de Girardot, Cundinamarca, quien por su experiencia en la política podría ser una carta muy confiable para el nuevo gobierno.

La cartera de Agricultura será liderada por el economista Andrés Valencia Pinzón, quien tiene una extensa experiencia en el agro y se desempeña como presidente de la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi).



Hasta el momento, esta designación es la que menos polémica ha generado entre la opinión pública, ya que Valencia obtuvo muy buenos resultados al frente de Fenavi y cuenta con un perfil técnico.



Allí deberá enfrentar el reto que representa el eventual tratado de libre comercio con Nueva Zelanda y Australia, países líderes en producción de carne y lácteos.



“Si les abrimos las puertas, acabarán con estas actividades económicas”, aseguró Gilberto Botero, director ejecutivo de la federación de municipios. Estos dos nombramientos se suman al de Alberto Carrasquilla como ministro de Hacienda, anunciado el miércoles pasado.



Carrasquilla, de corte conservador, ortodoxo en el manejo de la economía, ya había liderado esta cartera durante el gobierno de Álvaro Uribe (2003-2007), en el cual impulsó reformas tanto de orden tributario como laboral. Es un líder experimentado, con rigor técnico, negado a improvisaciones.



Además, Duque hizo oficial el nombramiento de Gloria Alonso como nueva directora del Departamento Nacional de Planeación. El mandatario la calificó como “una de las economistas mejor formadas de nuestro país. Una mujer hecha a pulso”.



Aunque no es oficial, el Ministerio de Defensa parece que será asumido por Guillermo Botero Nieto, presidente de los comerciantes del país desde hace 12 años, empresario y líder gremial consagrado. Aunque Duque aún no se ha pronunciado al respecto, el Partido Conservador lo confirmó a través de su cuenta oficial de Twitter, casi asumiéndolo como suyo.



Botero, de talante conservador, recio sentido de autoridad y palabra fluida, fue un crítico acérrimo de Gustavo Petro durante la campaña presidencial.



***



Las riendas de la Cancillería serán al parecer llevadas por Carlos Holmes Trujillo, de la entera confianza dentro del Centro Democrático.



Su hoja de vida parece hecha para ese cargo: fue embajador de Colombia ante la ONU, la OEA y la Unión Europea, al igual que ante los gobiernos de Rusia y Austria.



Además, otro nombre que aunque no han sido confirmado por Duque se da como seguro para su gabinete es el de Juan Pablo Uribe, director de la Fundación Santa Fe, quien sería ministro de Salud. Fue viceministro de Salud durante el gobierno de Andrés Pastrana y ha sido un gran crítico de la intermediación en el sistema de salud.



Con estos seis posibles designados ministeriales se perfila lo que sería un gobierno con un perfil más que todo técnico.



Los otros nombres que podrían completar parte del gabinete son los de Jonathan Malagón para Vivienda, Alicia Arango para Cultura, Claudia Jiménez o Eva María Uribe para Minas y Jorge Mario Eastman como secretario general de la Presidencia.

Cuotas burocráticas

En varias ocasiones, Iván Duque ha mencionado tener libertad a la hora de los nombramientos de su gabinete ministerial, ya que no se sometió a ningún tipo de acuerdo burocrático durante su campaña.



En entrevista con Yamid Amat para EL TIEMPO en junio pasado, aseguró que no aceptaba conversaciones “de ningún tipo de apoyo político que partan de la base de una repartija burocrática, sino sobre la base de un respaldo a una visión de país”.

De los seis nombres conocidos, aún no se vislumbra ninguna cuota burocrática.



Sin embargo, varios de ellos se caracterizan por ser cercanos al uribismo, principalmente Carrasquilla, Gutiérrez y Trujillo.



POLÍTICA