‘No se puede pedir que haya un Congreso mudo’: Mininterior

En diálogo con EL TIEMPO, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, afirmó que el Gobierno espera que las reglas para la justicia especial de paz, que tramitará el Congreso, estén listas a finales de septiembre y que las “observaciones” que han manifestado “algunos sectores” del Partido Conservador y de Cambio Radical a lo acordado con las Farc no son “de ahora”.

¿En qué tónica percibió a los partidos en la instalación del Congreso, el pasado jueves?



El día anterior a la instalación del Congreso convocamos a un almuerzo en el Ministerio del Interior a todos los voceros de las bancadas de Senado y Cámara, no solo de los partidos que integran la coalición, sino de los de aquellos que han venido acompañando la paz. Todos, sin excepción, expresaron su deseo de continuar apoyando la implementación. Luego, en la instalación del Congreso, lo que percibimos fue un ambiente muy positivo y favorable para seguir respaldando la agenda oficial.

¿Entonces por qué ese apoyo abrumador que había en el Congreso al comienzo de la implementación ha bajado?



No creo que haya bajado; lo que pasa es que, en la medida en que se empiezan a discutir los contenidos de los proyectos, se empieza a dar la controversia natural. Son proyectos de hondo calado, y cada partido y congresista tienen sus inquietudes. En esa medida, pareciese que el respaldo ha venido disminuyendo, pero creo que lo que ha habido es una gran deliberación.



Para nadie es un secreto que hay sectores del Partido Conservador y Cambio Radical que se oponen a puntos del acuerdo, ¿cuál será la estrategia para manejar esto?



No pienso que haya rechazo ni en el Partido Conservador ni en Cambio Radical a la implementación. En algunos sectores de esos partidos se han expresado

observaciones, pero no es de ahora; en el primer semestre de este año, ya ellos lo habían hecho. Eso es absolutamente normal. No se puede pedir que haya un Congreso mudo que a todo lo que se proponga simple y llanamente diga que sí.



¿Siente que el apoyo de Cambio Radical a la implementación estará condicionado a una posible candidatura presidencial de Germán Vargas?



La agenda legislativa es una y la carrera por la Presidencia es otra. Lo que el Gobierno ha planteado es que tiene una agenda legislativa que va a discutir con los partidos que han venido apoyando la paz, pero eso es absolutamente independiente de la carrera presidencial, en la cual el Gobierno no puede tomar partido.



¿Por qué es tan importante el proyecto que reglamenta la justicia para la paz?



Porque requerimos esa ley estatutaria para que la Jurisdicción Especial para la Paz empiece a funcionar. El acto legislativo define unos principios generales, crea esta jurisdicción, pero, como corresponde en la Constitución, no se pueden desarrollar todos los aspectos. La operatividad es un asunto que debe desarrollarse en una ley. Esta norma es absolutamente necesaria para que los magistrados que van a ser designados puedan empezar a funcionar. Aspiramos a que a finales de septiembre el comité que está encargado de esta designación la haya hecho y, para esa época, a contar con la ley.



¿El aplazamiento de las listas cerradas a 2022 no es un primer triunfo de los partidos sobre el Gobierno en la reforma política?



De ninguna manera. Era muy complejo imponer una lista cerrada a escasos meses de la elección del próximo Congreso. No es posible que de aquí a diciembre los partidos puedan tener un listado de afiliados y desarrollar un mecanismo de selección de candidatos, como lo propone la reforma política. Físicamente es imposible implementar la lista cerrada en 2018. Lo más sensato es llevarla a 2022.



