‘Es triste que la huelga no deje nada’: Ministra de Trabajo

Aunque la lectura de la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, “es positiva” frente a la terminación de la huelga de pilotos de Avianca agremiados en Acdac, asegura que “es triste” que, tras 51 días de huelga, no quede ningún resultado.

Restrepo dijo en entrevista con ‘La W’ Radio que el paro solamente dejó perdedores, que tanto el país como los pasajeros y los sectores de comercio y turismo se vieron afectados. Para la jefa de la cartera laboral, Avianca y Acdac también salieron como perdedores del paro.



La decisión de Acdac de levantar la huelga de Avianca se conoció la madrugada de este viernes. La Defensoría del Pueblo firmó un acta junto al sindicato explicando que levantaban la huelga con el defensor Carlos Negret como garante de que se respetarán los derechos laborales de los pilotos y demás trabajadores que volverán a sus labores este lunes 13 de noviembre.

La Ministra dice que esto depende del escenario jurídico que deje la Corte Suprema de Justicia, tribunal que todavía tiene pendiente determinar si la huelga fue o no ilegal. Para el Ministerio de Trabajo, el transporte aéreo comercial es un servicio público esencial y, por tal razón, no resiste derecho a huelga.



De hecho, Restrepo criticó que al Ministerio se le haya retirado la facultad de declarar la ilegalidad de una huelga. “Vamos a estar muy atentos para que no se viole el derecho de ningún trabajador, pero la Corte nos va a decir cuál es el siguiente paso”, aseguró la funcionaria.



La Ministra pidió a Avianca, que no se ha pronunciado todavía, “serenidad” frente a cualquier decisión que tome la Corte Suprema. Dijo que desde el Ministerio son respetuosos de la organización sindical y que actúan con las herramientas jurídicas que tienen, pero que “no puede dejar feliz a todo el mundo”.



ELTIEMPO.COM