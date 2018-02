Comienza nueva fase del Permiso Especial de Permanencia a venezolanos

A partir de este miércoles, los venezolanos que hayan ingresado legalmente a Colombia antes del pasado 2 de febrero podrán solicitar el Permiso Especial de Permanencia (PEP) a través de Migración Colombia.

Para este proceso no pueden participar los ciudadanos provenientes de Venezuela que tengan pasaporte pero que no lo hayan sellado al ingreso al país, ni aquellos que entraron de manera irregular a través de la frontera.



El PEP les permite a los venezolanos trabajar, estudiar, acceder al sistema de salud y desarrollar cualquier tipo de actividad legal dentro del territorio colombiano.



Migración Colombia aclara que el trámite del documento no tiene ningún costo y se puede tramitar hasta el 7 de junio de 2018 en la página web de la entidad: www.migracioncolombia.gov.co



En este proceso, los ciudadanos venezolanos deben cumplir con una serie de requisitos como el de encontrarse en Colombia al momento de publicarse la Resolución 0740, el 5 de febrero de 2018. Además, tienen que haber ingresado al país por un puesto formal de control migratorio antes del 2 de febrero de este año.



Así mismo, las personas que soliciten el PEP no deben tener antecedentes judiciales a nivel nacional e internacional, ni tener medidas de deportación o expulsión vigentes.



Es importante aclarar el permiso tiene una vigencia de 90 días, el cual se puede prorrogar por máximo dos años.

