Desmienten información sobre Permiso de Permanencia para venezolanos

Migración Colombia salió este martes a desmentir una información que viene circulando a través de redes sociales en donde señalan que el Permiso Especial de Permanencia (PEP) para los venezolanos acá en Colombia se puede adquirir por medio de casas de giros por un valor de 150 mil pesos.

El organismo aclaró que este trámite no tiene costo y que el plazo para solicitarlo venció el pasado 7 de junio; así mismo, precisó que no tienen aún programado una nueva jornada para la expedición de este documento.



“No vamos a permitir que personas inescrupulosas se aprovechen de la necesidad de algunos venezolanos, quienes, en su afán por intentar estar de forma regular en el país, para así poder trabajar, están siendo víctimas de estafadores”, dijo Christian Krüger Sarmiento, director de Migración Colombia.



Krüger indicó que en este momento las autoridades adelantan una investigación para identificar a las personas que están detrás de las publicaciones falsas. “Esperamos que en los próximos días se comiencen a dar las primeras capturas e insistiremos porque sean sancionados con todo el peso de la ley”, aseguró.



Por otro lado, Migración Colombia hizo un llamado a los ciudadanos venezolanos en el país para que denuncien este tipo de situaciones ya que el documento promocionado no tiene ninguna validez.



El PEP les permite a los venezolanos trabajar, estudiar, acceder al sistema de salud y desarrollar cualquier tipo de actividad legal dentro del territorio colombiano.



Vale aclarar que para este proceso no pueden participar los ciudadanos provenientes de Venezuela que tengan pasaporte pero que no lo hayan sellado al ingreso al país, ni aquellos que entraron de manera irregular a través de la frontera.

