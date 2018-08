Santos deja el Gobierno y su hijo Martín le envía este mensaje

El hijo mayor del presidente Juan Manuel Santos, Martín, hizo un balance al Gobierno de su papá, destacando los que cree que fueron sus mayores aciertos y, también, los puntos en los que piensa que el mandatario saliente se equivocó durante su mandato.

A pocas horas de que el presidente Juan Manuel Santos le entregue las riendas de la Casa de Nariño al presidente electo, Iván Duque, su hijo mayor grabó un video en el cual destacó los avances del país en los últimos ocho años. Menciona el aumento de turistas extranjeros que llegaron a conocer los destinos nacionales, mayores recursos para la educación, y el crecimiento de la inversión extranjera.

También aplaudió, en el tercer minuto, avances en políticas relacionadas con minorías y la aprobación de las leyes de víctimas y de restitución de tierras, además del apoyo del gobierno del Presidente saliente a la aprobación del matrimonio y la adopción de parejas del mismo sexo, y a la reglamentación de la eutanasia y del uso de la marihuana con fines medicinales.



Rescata, además, las inversiones en infraestructura del Gobierno que acaba, los avances en los últimos años en empleo y seguridad, y el hecho de que Santos logró acabar "con un conflicto armado de más de 50 años".



Martín, sin embargo, también le dejó críticas a su papá. En el minuto 6:20 le dice: "No fuiste bueno comunicando tus logros, y eso que eres periodista". También, que "te dejaste secuestrar por el Congreso y cuando te diste cuenta, ya era muy tarde".



Subrayó que el peor error de Santos fue "haber convocado el plebiscito, te lo advirtieron". Además, que haberle dicho "nuevo mejor amigo" a Chávez no fue uno de sus mejores apuntes, al igual que el conocido "el tal paro nacional agrario no existe".



ELTIEMPO.COM