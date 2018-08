Paz, reforma política y seguridad serán ejes del gobierno Duque

El presidente Iván Duque reveló este martes en su discurso de posesión los que serán los ejes claves de su administración en los próximos cuatro años.

El jefe de Estado comenzó por invitar a todos a construir un gran pacto por Colombia, por el país, por un futuro, y a que por encima de las diferencias estén las cosas que nos unen.

En ese sentido, el nuevo presidente de los colombianos dijo que quiere gobernar con valores y principios inquebrantables, pasando las divisiones de izquierda y derecha y superando con el diálogo popular los sentimientos hirsutos que invitan a la fractura social.



Por eso, desde la plaza de Bolívar, en pleno centro de Bogotá, esbozó las líneas que tendrá su gobierno en temas como paz, lucha contra las drogas, legalidad, el proceso con el Eln y las relaciones exteriores, entre otros.



Duque también anunció que radicará ante el Congreso un paquete anticorrupción, en el cual dijo que se incluirá la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública, sanciones severas a empresas y dueños que corrompan funcionarios, entre otras medidas.



Igualmente expresó su preocupación por los asuntos económicos del país, y en ese sentido anunció un programa de reactivación económica que contempla reformas estructurales, modernización del sistema tributario y seguridad jurídica.

Delitos conexos

El Presidente envió varios mensajes sobre el acuerdo de paz con las Farc. A las bases, les reiteró el compromiso del Estado con los programas de reintegración, y reconoció que muchos de los guerrilleros fueron forzados a entrar en la guerra.



Anunció correctivos para “fallas estructurales” en la implementación del acuerdo, y persecución a quienes incumplan con reparar a las víctimas y entregar bienes ilegales. A las víctimas les dijo que “no serán agredidas con la impunidad”.



Anunció una reforma constitucional para que el narcotráfico y el secuestro no puedan ser considerados conexos con la rebelión, lo que en plata blanca equivale a que no serían amnistiables. “Ha llegado el momento de evitar que los grupos armados ilegales que secuestran y trafican drogas pretendan ganar beneficios mimetizando sus delitos con causas ideológicas”, dijo.



Pero, como lo reconoció expresamente, ese cambio solo puede regir “en adelante”.



Esto porque los beneficios a las Farc están blindados por principios básicos del derecho como la favorabilidad penal. Así, la reforma aplicaría para una eventual negociación con el Eln. Sobre una eventual afectación de los derechos políticos de las Farc podría haber discusión, si bien hay un fallo de la Corte Constitucional que blinda los acuerdos de La Habana por tres periodos presidenciales.

Corrupción y seguridad

Como lo había anunciado, el nuevo jefe de Estado habló de su paquete contra la corrupción centrado en varios ejes: por un lado, limitar los beneficios penales y penitenciarios para quienes se roban la plata del erario y, por otro, castigar a las empresas que promueven esas prácticas, así como tapar huecos por los que se cuelan las trampas en los contratos.



“Vamos a sancionar severamente a empresas, dueños y gestores que corrompan funcionarios, prohibiendo su contratación con el Estado a perpetuidad”, señaló.



Una iniciativa importante será la de limitar a no más de tres periodos la presencia en cuerpos colegiados de elección popular (Congreso, asambleas y concejos), así como declarar imprescriptibles los delitos contra la administración pública y hacer de la publicación de la declaración de renta de todos los funcionarios un deber constitucional. Duque también propuso ampliar la utilización de los llamados pliegos tipo, que evitan las licitaciones a dedo y que fueron implementados en el gobierno que termina.



Prometió “efectividad” en la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos de la mano de las comunidades –hoy los cultivos rondan las 200.000 hectáreas–, pero no mencionó el eventual retorno a la fumigación aérea contra la coca, una posibilidad que cada vez más está sobre el tapete. Dijo que su premisa en materia de narcotráfico y de seguridad en general será: ‘El que la hace, la paga’.



El Presidente insistió en promover la cadena perpetua para delitos contra los niños (incluyó entre ellos, la explotación sexual), y dijo que habrá diques efectivos contra los jíbaros y los delincuentes comunes.



Anunció también una reforma de la justicia, que la haga “más eficiente, más cercana al ciudadano y más confiable”.



Dijo que esa reforma “no da espera, porque la mora judicial, el hacinamiento carcelario, los procesos interminables, la precaria tecnología con la que operan nuestros despachos, los riesgos de corrupción y en muchos casos la falta de transparencia y coherencia procesal y probatoria van carcomiendo la esperanza colectiva”.

Acabar con el voto preferente

Entre las reformas que anunció el presidente Duque para presentar al Congreso, una de ellas será la política.



Su idea es introducir cambios sustanciales a la forma de hacer política en el país.



“Promoveremos una reforma política que abra el espacio para eliminar el voto preferente, propiciar la democracia dentro de los partidos y asegurar el financiamiento público de las campañas” fue lo que propuso Duque .



El primero de los puntos se encamina a acabar con el voto preferente, el cual consiste en que el sufragante vota por alguno de los candidatos de un mismo partido que están en la lista. Eso hace que cada aspirante libre una lucha interna contra sus propios compañeros por los votos. Además se considera que esto genera la compra y venta de sufragios.



Aunque no lo mencionó, lo evidente es que se quiere volver a la lista cerrada. Se vota por el partido y no por las personas.



La propuesta de Duque, que será una reforma constitucional que deberá aprobar el Congreso, también busca que las campañas sean financiadas por el Estado, es decir, que no haya particulares dándoles plata a los candidatos, algo que contribuye a la corrupción.

Diálogo con Eln

El presidente Iván Duque dejó este martes muy clara su posición en lo que tiene que ver con los diálogos con el Eln, los cuales se desarrollan en La Habana.



“Durante los primeros 30 días de nuestro gobierno vamos a realizar una evaluación responsable, prudente y completa del proceso de conversaciones que durante 17 meses se ha adelantado con el Eln” fue el anuncio que hizo el mandatario.



“Nos vamos a reunir con las Naciones Unidas, la Iglesia católica y los países que han venido apoyando dicho proceso, para que en el marco de la independencia y la institucionalidad del Estado compartan con nosotros el balance acerca del mismo.



Quiero dejar claro que un proceso creíble debe cimentarse en el cese total de acciones criminales, con estricta supervisión internacional y tiempos definidos”, dijo.



Duque añadió que la idea es avanzar, pero fue enfático al destacar que el pueblo colombiano no tolerará que la violencia sea legitimada como medio para presionar al Estado.

‘Denunciaremos las dictaduras’

El capítulo internacional del primer mensaje de Iván Duque como presidente fue conciso.



No hubo mención a ningún país en específico, pero señaló que los que llamó “propósitos nacionales” van a estar “armonizados” con la política exterior colombiana.



“Vamos a buscar el respaldo internacional a nuestra agenda de presente y de futuro y vamos a actuar con convicciones y principios irrenunciables”, dijo Duque.



En sus palabras hubo mensajes tácitos a los gobiernos de Nicolás Maduro, en Venezuela, y Daniel Ortega, en Nicaragua, países donde las garantías democráticas están seriamente amenazadas.



“Haremos respetar la Carta Democrática Interamericana, promoveremos la libertad de los pueblos de la región y denunciaremos en los foros multilaterales, con otros países, las dictaduras que pretenden doblegar a sus ciudadanos”, advirtió el Presidente. También dijo que va a proteger las fronteras y a fortalecer la cooperación multilateral.

Equilibrio fiscal

Sin presentar aún reformas claves como la tributaria y la pensional, el presidente Iván Duque enfatizó que implementará “todas las reformas estructurales que se requieran para asegurar la sostenibilidad fiscal de la nación”, al tiempo que el propósito es consolidar un crecimiento potencial del PIB superior al 4 por ciento.



El reto no es menor, ya que el año pasado la economía creció 1,8 por ciento. Duque recalcó que se busca contar con un sistema tributario y de desarrollo productivo orientado hacia la inversión, el ahorro, la formalización, la productividad y la competitividad, destacando puntos concretos como eliminar gastos innecesarios, hacer más eficiente la administración pública, adoptar la facturación electrónica y mejorar la fiscalización. Sobre el tema tributario, dijo que, al hacer el sistema más eficiente, progresivo y equitativo, se podrá cumplir la meta de subir el recaudo y bajar los impuestos a los generadores de empleo.

Fortalecer la ciencia y la tecnología

El presidente Duque ha sido insistente en que el país debe ir por la senda de la ciencia, la tecnología y la innovación.



“No podemos ver cómo nos estamos quedando rezagados frente al mundo”, destacó.



Por eso, anunció que su gobierno fortalecerá la cooperación multilateral en materia de inversión, seguridad, innovación y ciencia y tecnología.



“Vamos a revivir la Comisión de Sabios creada en los años 90, ponernos la meta de duplicar la inversión en el sector y utilizar mejor los recursos de las regalías para aplicar el conocimiento hacia el porvenir científico del país”, enfatizó. Duque quiere que Colombia sea un país con las mejores condiciones regionales para la creación de nuevos emprendimientos donde la tecnología, entre otros, jalone el crecimiento.

Emprendimiento sin cargas

Bajo el concepto de ‘mentefacturas’, que se refiere al impulso de una oferta de nuevos productos y servicios que permitan bajar la dependencia de las materias primas, el mandatario anunció facilidades para crear empresas, sin que el Estado las vea como una fuente de recursos.



Un ejemplo de ello es la promoción de la economía naranja, para impulsar los proyectos de artistas, animadores, fotógrafos y productores, entre otros creativos, para generar marcas nacionales más potentes.



El nuevo mandatario sostuvo, además, que aspira a un país que sea “epicentro regional” de la innovación, y prometió seguridad jurídica, refiriéndose tácitamente al gobierno saliente, al señalar que “pueden estar tranquilos de que el Estado va a dejar de ver a los sectores productivos como una vaca lechera que ordeña para gastar más”.



