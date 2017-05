'Tasas de interés pueden bajar un punto más': Santos

El presidente Juan Manuel Santos confirmó esta mañana que aún hay espacio para reducir las tasas de interés en por lo menos un punto adicional.



La junta directiva del Banco de la República, en su más reciente decisión, redujo la tasa de intervención en 50 puntos y la dejó en el 6,50 por ciento.

En lo que va corrido de este año, el Emisor ha tomado ya dos decisiones en este mismo sentido ante las perspectivas de mejoramiento de la economía.



Lo dicho por el presidente Santos en la mañana del lunes 8 de mayo indicaría que la tasa de interés que el Banco Central cobra a la banca comercial podría reducirse todavía al 5,5, lo que repercutirá en una baja del costo del dinero a los usuarios del sector financiero.



El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha pedido a la banca que reduzca sus intereses a sus clientes.



Eso sí admitió que esa reducción tendría que hacerse de manera gradual, “en un envío o en dos”.



Según dijo Santos en entrevista con 'RCN Radio', la economía colombiana tiene la mejor perspectiva y citó como evidencias de su afirmación hechos como que la tasa de inversión se está acercando al 30 por ciento y el reciente voto de confianza del Fondo Monetario Internacional (FMI).



Santos aseguró que la economía colombiana está mucho mejor hoy que hace siete años cuando inició su gobierno y reafirmó que eso lo demuestra el hecho de que las calificadoras de riesgo hayan mejorado el grado de inversión para Colombia y que las primas que se pagan por los bonos (el costo del dinero) sea más barato hoy.

También le respondió al uribismo

Santos se refirió a lo dicho este fin de semana por Fernando Londoño en la convención uribista, en el sentido de que si ese ese partido gana las elecciones presidenciales en el 2018 hará “trizas” el acuerdo de paz con las Farc.



El Presidente dijo que ningún gobierno que llegue podrá echar atrás el proceso con las Farc y se preguntó si es que acaso alguien le va a devolver las armas a esa guerrilla para que vuelva el conflicto.



En cambio, destacó lo observado la semana pasada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuyos embajadores (todos) pusieron a Colombia como ejemplo en el mundo y aseguraron que este proceso de paz es “irreversible”.



Por lo demás, el Presidente eludió comentar el supuesto encuentro de los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, con el presidente estadounidense, Donald Trump, y dijo que no sabe todavía si esa cita ocurrió o no.



Destacó, por el contrario, que tanto el Gobierno como el Congreso de Estados Unidos estén dispuestos a mejorar la ayuda económica a Colombia, como ocurrió la semana pasada.

“Referendo mentiroso”

Santos dijo que personalmente le pedirá a la Cámara de Representantes que niegue el proyecto de ley de referendo de la senadora Viviane Morales, que pretende reducir el derecho de adopción solo a parejas heterosexuales.



Dijo que con esa propuesta se está planteando un debate “tergiversado y mentiroso, diciendo que es una defensa de la ideología de género”.



“Estoy en contra de ese referendo”, dijo Santos de manera categórica.



El Gobierno, además, ha dicho que no hay recursos para financiar el referendo que costaría cerca de 280.000 millones de pesos.



El proyecto de Morales va a ser sometido al tercero de cuatro debates esta semana.

Sobre Maduro

El Presidente no le dio ninguna importancia a las amenazas de su colega venezolano, Nicolás Maduro, en el sentido de que va a divulgar “secretos” del proceso de paz con las Farc.



Dijo que no le preocupa nada de lo dicho por Maduro, porque no hay nada secreto.

También aseguró que la propuesta de Maduro de convocar a una constituyente no es el camino acertado para salir de la crisis.



Recordó que, como lo ha dicho su canciller María Ángela Holguín, lo que se necesita en Venezuela es un calendario electoral, la liberación de los presos políticos, la restauración del poder legislativo y la defensa de las instituciones.



