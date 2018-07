Las dudas que deben resolverse del estatuto de la oposición

Pese a que los partidos políticos que estén pensando en declararse en oposición al próximo gobierno ya tienen las reglas para hacerlo, todavía hay un mar de dudas sobre la aplicación de esta norma, sancionada este lunes.

El estatuto de la oposición les da derechos a las organizaciones políticas que adopten esta posición, entre ellos “observaciones” a los discursos del Presidente en la instalación del Congreso, derecho de réplica a 3 alocuciones presidenciales y 5 por ciento de financiación adicional.



Sin embargo, a medida que se conocieron detalles de su contenido, también comenzaron a surgir dudas. Una de las principales es si la ‘lista de la decencia’ (coalición de ASI, Mais y Unión Patriótica) podrá declararse en oposición en bloque o si tendrá que hacerlo movimiento por movimiento.



La ley reserva esta privilegio a los “partidos y movimientos políticos con personería jurídica”, pero pocos detalles da sobre este tipo de coaliciones.

Otra duda es cómo los partidos opositores utilizarán los minutos que la norma les da para su derecho de réplica. En el caso del discurso presidencial en las instalaciones del Congreso, por ejemplo, serán 20 minutos, los cuales tendrían que dividirse entre siete movimientos (‘verdes’, Polo, Farc, Mais, UP, ASI y Colombia Humana) que se espera estén en esa orilla. Si no hay acuerdo, cada uno tendría menos de 3 minutos.



Una incertidumbre más es cómo quedarán el excandidato presidencial Gustavo Petro y su fórmula, Ángela Robledo. Ellos llegarán al Congreso por derecho, pero su movimiento, Colombia Humana, no tiene el reconocimiento jurídico que exige este estatuto. La ley, en todo caso, les concede los beneficios que les da a los demás partidos de oposición.



Gustavo Petro, no obstante, no va a ser un jefe de oposición como tal. Será un senador opositor más.



