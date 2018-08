Así fue la última entrevista de Santos como jefe de Estado

El presidente Juan Manuel Santos dio este jueves su última entrevista como jefe de Estado. Estuvo con Claudia Palacio en 'Mejor hablemos'.



Llegó a la Casa Editorial EL TIEMPO sonriente, aunque se mostró nostálgico al repetir que era la última vez que hablaba en un medio de comunicación en calidad de presidente.

Posó para las fotografías y se vio muy conmovido con los gestos de agradecimiento que muchos le expresaban por haber logrado el acuerdo de paz con las Farc.

El mandatario saliente se atrevió a hablar de temas que normalmente no hacen parte de sus salidas en medios.



Por ejemplo, dedicó buen espacio a lamentar el deterioro en su relación con el expresidente Álvaro Uribe, con quien, dijo Santos, trató de tender “todos los puentes posibles”.



“Una de las cosas que más me duelen de estos años es no haber podido arreglar la polarización”, se lamentó.



Y apuntó que a pesar de haber buscado acercamientos con la oposición, “a mucha gente le convenía pelear conmigo, porque es rentable políticamente”.



De todos modos, Santos se mostró tranquilo, pues la historia será la que lo califique y allí, cree, sacará “buena nota”.



Tal vez el principal legado que deja Santos tras sus ocho años en la Casa de Nariño es el proceso de paz con las Farc, que permitió no solo desarmar a la guerrilla más antigua del continente sino iniciar una serie de reformas especialmente para la transformación del campo.



En eso se reafirmó el mandatario y se mostró orgulloso de que la ONU “haya resaltado que este proceso es un modelo para el mundo”.



Santos estuvo acompañado de sus asesores de comunicaciones y de su hijo Esteban.



El ambiente fue ameno durante gran parte de la entrevista, aunque se sintió incomodidad cuando se le insistió sobre las críticas de su exsecretaria privada y exdirectora del ICBF, Cristina Plazas.



Al final, el jefe de Estado habló de su futuro. Dijo que escribirá algunas de sus memorias y rezará el padre nuestro para pedir que no lo dejen “caer en la tentación” de intervenir en cuestiones políticas.



“No molestaré a mi sucesor”, dijo. Prefiere dedicarse a la academia y a su nuevo oficio de abuelo.



POLÍTICA