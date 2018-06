La polémica en la JEP sobre los militares

Por presión del uribismo se incluyó la posibilidad de una nueva sala en la JEP exclusivamente para los militares. Lea a continuación dos posiciones sobre el tema.

‘Puede afectar el juzgamiento de militares’

Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa

Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que con el artículo que incluyó el Centro Democrático a la Jurisdicción Especial para la Paz se podría afectar el juzgamiento de militares y policías involucrados en delitos relacionados con el conflicto armado.



¿El texto aprobado en el Congreso sobre la justicia para la paz mantiene la línea de los acuerdos de paz?



Durante el trámite legislativo, el texto inicial fue modificado con el fin de precisar ciertos aspectos del procedimiento.



En La Habana no se negoció el modelo de justicia transicional para las Fuerzas Armadas. Se negoció un modelo integral de justicia para ayudar a dar el paso de la guerra a la construcción de una paz estable y duradera.



¿Lo aprobado mantiene garantías para los miembros de la Fuerza Pública?



Sí, con esta nueva ley se han sentado las bases legales para garantizar la seguridad jurídica de los militares y policías acusados o condenados por delitos relacionados con el conflicto armado.



El artículo que integró el Centro Democrático, ¿puede desestabilizar la esencia de la JEP?



Aunque la propuesta no tiene la entidad de desestabilizar la esencia de la JEP, sí puede llegar a afectar el juzgamiento de militares y policías.



Se puede llegar a vulnerar el principio de brindar a la Fuerza Pública un tratamiento simétrico en algunos aspectos, diferenciado en otros, pero siempre equitativo, equilibrado y simultáneo, pues quienes no se sometan voluntariamente a la JEP, esperando las reformas que puedan darse en los próximos 18 meses, continuarán siendo investigados, y si fuere el caso, imputados, por la Fiscalía y juzgados por la justicia ordinaria.



¿Qué piensa sobre la propuesta de una sala visible para juzgar a miembros de la Fuerza Pública?



Actualmente, la Jurisdicción Especial para la Paz ya cuenta con una sala –denominada la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas– que tiene como función decidir sobre el tratamiento especial. No me gusta una sala especial con magistrados especiales, que se vuelva propicia para ‘tiro al blanco’ contra nuestros hombres.



¿Cómo se les va a garantizar a los integrantes de la Fuerza Pública que la JEP será imparcial en su juzgamiento?



Los magistrados que integran las diferentes Salas y secciones de la JEP fueron seleccionados a través de un proceso transparente que adelantó el Comité de Escogencia. Como cualquier juez, los magistrados de la JEP tienen el deber de actuar de manera independiente e imparcial.



Las normas aprobadas hasta el momento establecen reglas que garantizan y refuerzan la seguridad de los militares y policías involucrados en el conflicto.

‘No buscamos impunidad’

Alfredo Rangel, senador Centro Democrático

Alfredo Rangel Foto: EL TIEMPO

Nuevos jueces y sanciones para los militares serían las principales características de la sala especial que se crearía para ellos en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), según el senador uribista Alfredo Rangel.



¿Es verdad que una sala especial para los militares los expone a la Corte Penal Internacional?



Eso no tiene absolutamente ningún sentido porque los más de 2.000 miembros de las Fuerzas Militares que han ganado su libertad, en su gran mayoría, han pagado cinco años de cárcel o más, incluso algunos sin estar sentenciados. No ha habido impunidad y la Corte Penal Internacional opera cuando la hay.



¿Qué responder a quienes dicen que el cambio en la JEP para los militares es inconstitucional?



No creería que tenga visos de inconstitucionalidad porque, si se mira bien, ese artículo simplemente expresa una intención para que en el futuro se pueda crear un nuevo procedimiento y una sala para los militares, sin que eso excluya la posibilidad de que los que se quieran someter a la JEP, tal y como está ahora, lo puedan hacer.



¿Cómo sería esa sala especial para juzgar a los militares?



La escogencia de los magistrados debería ser diferente a la forma como se designaron los de la JEP. En esa nueva sala deberían escogerse personas con conocimiento y experiencia en la aplicación del derecho operacional, del de la guerra y, obviamente, del Derecho Internacional Humanitario para que haya garantías de imparcialidad y neutralidad.



¿Cómo serían las sanciones?



En el Centro Democrático, de ninguna manera buscamos impunidad para los militares. Con lo que estamos en contra es con la impunidad que les da la JEP a los terroristas de las Farc. La idea sería que los militares paguen al menos cinco años de cárcel y después puedan tener la libertad condicional.



¿Esa sala especial para las Fuerzas Armadas plantea reconocimiento de verdad?



Por supuesto. En el caso de que la persona resulte culpable, tendrá que reconocer su culpabilidad, pero la situación es distinta a la que tienen actualmente en el tribunal de la JEP, donde para ser objeto de un tratamiento especial y una rebaja de penas hay que reconocer delitos que no se cometieron. En esta nueva sala especial se abre la posibilidad para que los militares que se consideren inocentes no tengan que confesar un delito para obtener beneficios.



¿Qué decirles a los militares que quieren que les resuelvan su situación jurídica ya?



Que quienes se consideren responsables se mantengan dentro de la JEP, pero aquellos que se consideran inocentes esperen un tiempo para comprobar su inocencia.



