Usted podría ser jurado de votación en la consulta liberal

El próximo domingo 19 de noviembre el Partido Liberal realizará su consulta electoral para la selección de los candidatos a las elecciones presidenciales del 2018 y, por eso, este jueves la Registraduría Nacional publicó el listado de las personas seleccionadas para ser jurado de votación.



Para conocer si usted es uno de los seleccionados como jurado de votación, solo debe ingresar a la página web de la Registraduría donde podrá ingresar su número de cédula y verificar la información. El ejercicio electoral se hará entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. y contará con 4.381 puestos de votación y 10.000 mesas para el sufragio.

Recuerde que el no estar notificado no es una excusa para no prestar el servicio de jurado de votación y por lo tanto es necesario verificar los listados.



La consulta del Partido Liberal se llevará a cabo únicamente en las cabeceras municipales. Además se hará la eliminación de algunas herramientas que se suelen utilizar en elecciones ordinarias como la biometría y el preconteo con el fin de reducir costos.



“El hecho de no instalar puestos de votación en zonas rurales contribuye significativamente a reducir los costos, pues en estos lugares la logística es mucho más compleja y costosa en lo relacionado con transporte, conectividad y desplazamiento de talento humano”, aclaró el Registrador Nacional, Juan Carlos Galindo Vácha.



Por otro lado, el pasado 19 de octubre finalizó el plazo para que los partidos y movimientos políticos le manifestaran a la Registraduría su intención de participar en la consulta nacional. Cuatro colectividades oficializaron su intención de realizar las consultas: el Partido Liberal Colombiano, el Partido Conservador, Partido Centro Democrático y el grupo significativo de ciudadanos #firmesporordoñez. Sin embargo, solo el Partido Liberal continuó en el proceso.

Así, luego de una serie de conversaciones entre la Registraduría Nacional y el Partido Liberal, este último aceptó la reducción del 40 por ciento del tamaño de la consulta popular teniendo en cuenta las dificultades fiscales en la inversión.



“Los 85 mil millones de pesos, estimados inicialmente, contemplaban la organización de una jornada con 11.001 puestos de votación en 30 mil mesas. Sin embargo, el expresidente Cesar Gaviria, Director del Partido Liberal, aceptó la reducción en la dimensión de la consulta, así: 4.381 puestos y 10 mil mesas de votación”, explicó el Registrador Nacional.



ELTIEMPO.COM