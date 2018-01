2017 terminó con la tasa de homicidios más baja en 42 años: Santos

El presidente Juan Manuel Santos envió este martes su saludo de inicio de año a los colombianos a través de una alocución televisada, cuando “el país comienza a retomar su vida cotidiana después de las fiestas de Navidad y Año Nuevo”, dijo.



El mandatario envió un saludo “afectuoso” y compartió algunas “buenas noticias”. La primera es que las pasadas fueron “las fiestas más tranquilas en muchísimo tiempo.”

“En el pasado quedaron las tristes noticias de acciones violentas, masacres, pueblos sin luz durante la Navidad debido a los atentados o carreteras destruidas por las bombas”, aseguró Santos.



El Jefe de Estado continuó señalando que la tasa de homicidios con la que cerró el 2017 fue la más baja en los últimos 42 años: 24 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.



Además, la temporada que termina cerró con una cifra récord de viajeros en las carreteras del país. Casi 13 millones de vehículos se movilizaron, indicó el Presidente.

“Este año seguiremos metiéndole el acelerador a la revolución de la infraestructura”, dijo el Presidente, a quien le quedan menos de 7 meses de Gobierno.



Hubo también una reducción de 66 por ciento en la accidentalidad de la primera semana del año, así como 27 por ciento menos en víctimas mortales y 65 por ciento menos en heridos por accidentalidad vial.



Otra buena noticia recalcada por el Presidente fue la reducción de quemados con pólvora. Fueron 263 casos, lo que representa una reducción de 21 por ciento. No obstante, señaló que no es una cifra satisfactoria: “Tenemos que seguir trabajando hasta que no haya ningún niño quemado con pólvora”.



Finalmente, recordó a los colombianos que este martes comenzó el censo nacional, “una herramienta fundamental no solo para saber cuántos somos, sino también para conocer dónde vivimos, en qué condiciones, y qué necesidades tienen cada persona y cada hogar”, explicó.



Invitó a los colombianos a participar activamente de este censo, antes de señalar que será un año de “grandes retos, pero también enormes posibilidades para Colombia”.



De esta forma, cerró su intervención con un llamado a la reconciliación: “Los invito a que dejemos de sembrar cizaña, y a que más bien trabajemos por la reconciliación, como lo pidió el Papa Francisco en su histórica visita del año pasado.”



