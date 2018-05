'Los que han apoyado la paz suman casi el 60% de los votos': Santos

Este lunes, durante un balancee de cómo transcurrió la jornada electoral de este domingo, el presidente Juan Manuel Santos habló sobre los resultados de la jornada, respondiendo a críticas de Andrés Pastrana al decir que el 2 por ciento de los votos que sacó Humberto de la Calle es el poco apoyo a "la paz de De la Calle y la paz de Santos".

Ante esto, el mandatario dijo que, por el contrario, la paz fue la gran ganadora de las elecciones de este domingo.



Esto no solo por la gran seguridad y tranquilidad en que se vivieron, con ningún puesto de votación trasladado por motivos de orden público, sino porque "si se suman los votos de los que han venido defendiendo el proceso de paz, los que no quieren echar para atrás, suman casi el 60 % ahí están Petro, Fajardo, De la Calle, inclusive Vargas Lleras", dijo el Presidente.



Santos agregó que incluso el sector que ha estado más en desacuerdo con el acuerdo de paz ha ido modificando su posición. "Inclusive el otro 40 % está diciendo que también apoya la paz y va a continuar con el proceso, ahora dicen que van a continuar y harán algunas modificaciones pero el acuerdo sigue, el mensaje para todo el mundo es que los acuerdos van a continuar para beneficio del país", dijo.



El mandatario también agregó al respecto que el hecho de que personas como Rodrigo Londoño, 'Timochenko', hayan votado por primera vez y ya desmovilizados es un paso muy importante para las regiones y la democracia, "no creo que nadie esté interesado en echar eso para atrás, además porque el proceso no se puede echar para atrás por que está blindado jurídicamente".

ELTIEMPO.COM