Santos firmó este lunes el decreto de la Línea Negra

Un día antes de finalizar su periodo como presidente, Juan Manuel Santos firmó el decreto que delimita la denominada Línea Negra, el cual busca proteger los espacios sagrados en la Sierra Nevada de Santa Marta.

La firma del decreto se hizo ayer, durante uno de los actos de celebración de los 480 años de Bogotá. En el lugar, Santos aseguró que la importancia del decreto radica en el respeto que debe haber por la cultura y la diversidad de la zona.



“No es una imposición de culto, ni credo ni religión. No vulnera ni desconoce la propiedad privada. Tampoco vulnera los derechos adquiridos, los derechos de terceros, los derechos de las comunidades étnicas. No reglamente, no modifica la consulta previa en la Sierra Nevada, no convierte a las comunidades indígenas en autoridades ambientales”, aseguró el mandatario.

No es una imposición de culto, ni credo ni religión. No vulnera ni desconoce la propiedad privada FACEBOOK

TWITTER

Según Santos, la nueva normativa lo que hace es respetar el acceso de las comunidades a sus sitios sagrados, territorio que no supera las 350 hectáreas sobre una superficie total de 1’700.000.



Sin embargo, cuando se acordó la firma del decreto, varios sectores expresaron su preocupación. Por ejemplo, un grupo de 10 gremios protestó porque esta nueva delimitación tendría “un efecto económico y social adverso”. De igual manera, autoridades departamentales se mostraron inquietas por la posible injerencia que tendrían las comunidades indígenas en los planes de desarrollo municipales.



POLÍTICA