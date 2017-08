Juan Carlos López no aceptará la dirección del ICBF

El nombramiento de Juan Carlos López frente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), realizado hace dos días por el presidente Juan Manuel Santos, levantó una polémica que parece terminar este jueves cuando el mismo López confirmó que no aceptará la dirección del instituto.



A través de una carta enviada con fecha del miércoles al mandatario, indicó que “agradece” el nombramiento pero que considera que no es el momento para asumir ese cargo.

“Considero que no es el momento para asumir esa responsabilidad, por lo cual he decidido no aceptar su generoso ofrecimiento. En las circunstancias que vive el país no me parece indicado convertirme en un motivo más de división política”, afirmó López.

La designación de López, quien fue presidente del club Millonarios, se dio el martes en medio de los anuncios de los cambios ministeriales hechos por el presidente Santos.



Su nombramiento generó polémica pues su paso por el equipo bogotano, primero como tesorero y luego como presidente, se vio enmarcado en una época de la peor crisis económica de su historia.



En su carta indica que “lo condenaron por ser inocente”.



“Algunas personas me reprochan el desempeño de hace más de siete años frente al reto más complejo que he tenido en mi vida: presidir el Club Deportivo Los Millonarios. Lo cierto, lo único cierto, es que en ese momento asumí el timón de una entidad a la que encontré peligrosamente sometida a la Ley de Quiebras y al borde mismo de la desaparición. Y ¿qué pasó? Que, después de muchos esfuerzos, muchos de ellos en conjunto con el gobierno nacional, logró sobrevivir. Esa es la única verdad”, indicó López en su carta.



Durante una rueda de prensa que realizó el presidente Santos este jueves, con ocasión de una entrega del balance de sus siete años de gobierno, el mandatario dijo que un "ataque mediático" fue la razón para que López no aceptara la dirección del ICBF.



"Yo lo entiendo, entiendo por qué no aceptó. Porque lo pusieron en la picota pública", dijo el mandatario.



Santos explicó que ya se pusieron en la tarea de encontrar un reemplazo.



