Jóvenes con crédito educativo pagarán solo si tienen ingresos

Al menos 10.000 jóvenes que quieran ingresar a la educación superior a partir del próximo año podrán hacer parte del programa de Contribución Solidaria a la Educación Superior, con el cual se busca financiar los estudios de quienes no cuenten con recursos para ello a cambio de que estos jóvenes en un futuro devuelvan ese dinero, pero sin intereses y sólo de acuerdo a sus ingresos.



Así quedó estipulado en la Ley 1911 de 2018, que sancionó este martes el presidente Juan Manuel Santos, que crea un fondo en el que el Estado financia la educación superior de los jóvenes que hagan parte de este programa y los beneficiarios contribuyen al financiamiento de la educación de los nuevos estudiantes una vez culminen sus estudios.

De acuerdo con la normativa, la contribución se hará efectiva solo si el beneficiario recibe un ingreso, en un porcentaje del 6% al 19%, de acuerdo con su capacidad de pago. Si el beneficiario fallece desaparece el ingreso y cesa la contribución.



“Con el modelo de Contribución Solidaria no se necesita un codeudor, no hay cobros prejurídicos, ni procesos de cobranza ni intereses de mora o reportes a centrales de riesgo”, señaló Alejandro Venegas, presidente del Icetex, entidad que administrará este fondo.



Según explicó el senador de ‘la U’, Ángel Custodio Cabrera, uno de los autores de la iniciativa, lo que se busca es “eliminar lo que siempre ha molestado a los estudiantes y es el cobro de intereses y que el pago no vaya de acuerdo a sus ingresos”.



Se espera que puesta en marcha de este fondo se dé a partir del primer semestre del próximo año, con un cupo inicial de 10.000 estudiantes. El programa se implementará inicialmente por 10 años.



“Al estudiante que haya sido beneficiario del programa y se encuentre laborando se le hará un descuento en su pago de nómina para contribuir a este fondo, el pago será proporcional a su ingreso, como se hace actualmente el descuento para salud y pensión”, explicó el senador.



Será el gobierno de Iván Duque, quien fue ponente de esta iniciativa cuando fue senador, el que ponga en marcha este programa.



POLÍTICA