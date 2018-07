Las 6 cosas que Iván Duque dejó claras en entrevista con EL TIEMPO

09 de julio 2018 , 11:20 a.m.

A menos de un mes de posicionarse como el presidente de Colombia, Iván Duque habló con EL TIEMPO sobre las impresiones que tiene sobre varios temas que afectan al país.



Lo más importante de su charla fueron la paz, la economía, las relaciones internacionales y el narcotráfico.

Paz

Duque reiteró que no va a destruir los acuerdos de paz, pero que es necesario corregir las cosas que, desde su análisis, están saliendo mal en la implementación.



“Planteamos que la erradicación sea obligatoria, que el narcotráfico no pueda ser un delito amnistiable, que realmente haya sanciones para los que ocultaron armas y dinero que debió llegar para reparar a las víctimas, y que quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad no puedan ocupar sus curules en el Congreso mientras pagan las penas”, aseveró.



Comentó que sus deseos son un desarme y reinserción exitosos, que los líderes sociales se sientan seguros y un desarrollo rural integral entre industria y pequeña producción.

Duque aseveró que no va a destruir los acuerdos de paz, pero sí a hacer ciertas correcciones. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Narcotráfico

Aseguró que la mayor amenaza que tiene la seguridad en Colombia es el crecimiento de cultivos ilícitos, pues son un “combustible para el terrorismo”.



Su idea es trabajar de lleno, desde el primer día, en los municipios que tengan más presencia de este tipo de cultivos y lograr victorias importantes, capturando a los cabecillas de bandas criminales.



Además, sobre la fumigación, dijo que se debe “retomar, pero con químicos que estén autorizados en Colombia, eliminado cualquier riesgo a terceros y aprovechando técnicas de precisión que nos permita ser más contundentes”.

Duque dijo que acepta las fumigaciones desde que sean con químicos autorizados en Colombia. Foto: Archivo EL TIEMPO

TLC

Duque manifestó que no va a negociar nuevos tratados de libre comercio y que en el caso del que hay con Estados Unidos la idea es fortalecerlo.



“Nuestras exportaciones están concentradas en muy pocos productos y lo que me interesa es diversificar esas exportaciones. Al mismo tiempo, Estados Unidos es una de las principales fuentes de inversión extranjera directa en Colombia. Hay que fortalecer esos lazos para que representen un beneficio para ambos y así los TLC ganan credibilidad entre la población”, señaló.

Unasur

No tiene dudas. De las primeras cosas que hará como Presidente será sacar a Colombia de la Unasur, pues, según él, es una “organización cómplice que nunca denunció la destrucción de la democracia venezolana”.

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Paraguay se retiraron temporalmente de Unasur en abril pasado. Foto: EFE

Ocde

El reciente ingreso de Colombia a la Ocde lo va a revisar “exhaustivamente”, pues comentó que le preocupa que se hayan hecho compromisos que sean difíciles de cumplir.



Dejó claro que espera que el país siempre avance y mejore, pero “debemos ser conscientes de que estamos lejos de ser un país Ocde en términos de logros económicos y sociales”.

Venezuela

Como consideró las pasadas elecciones en el país vecino como ilegítimas, Duque afirmó que no tendrá embajador allí y que “las relaciones que tendremos serán consulares para facilitar temas migratorios y atención de nuestros ciudadanos”.



Asimismo, se mostró partidario de sentar una voz de protesta para hacer ver que las denuncias que se hacen contra Nicolás Maduro y su gobierno “son de suma gravedad y así presionar por una investigación”.



