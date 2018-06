Duque con Arnault: una reunión en medio de las tensiones por la JEP

27 de junio 2018 , 08:10 a.m.

En momentos en que se enfrentan distintas posiciones sobre la implementación de los acuerdos de paz con las Farc, especialmente del capítulo de justicia, la voz de la ONU ha sido una de las que ha pedido no poner obstáculos para sacar adelante el proyecto de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



En ese contexto se dio una reunión entre el jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Jean Arnault, y el presidente electo de Colombia, Iván Duque. Este último había pedido al Congreso en los últimos días dejar que esa legislación de procedimiento para la justicia especial fuera una decisión del próximo legislativo y no de este, que ya está quemando sus últimos ‘cartuchos’ en las extras convocadas por el Presidente.

Iván Duque publicó en su cuenta de Twitter una fotografía con Arnault en la cual dice que hablaron “sobre la situación actual de la implementación de los acuerdos con las Farc, los riesgos que hoy atentan contra la seguridad nacional y los derechos de las víctimas”.

La reunión, de la cual no ha trascendido mayor detalle más allá de que tuvo lugar en Bogotá, se dio después de un cruce de comunicados. En el último, el Centro Democrático, partido del presidente electo, rechazó la posición de la Misión de la ONU en la que pedía “remover los obstáculos” que se le estaban poniendo a la implementación de los acuerdos, en particular a lo que tiene que ver con el modelo de justicia y los derechos de las víctimas.



Aunque el comunicado de la ONU no usaba nombres propios, sino que hacía un llamado a todas las fuerzas políticas, la bancada en el Congreso del partido uribista, como “mayor responsable de la elección del presidente electo” lo rechazó.

“Las observaciones y proposiciones que hemos planteado no pueden ser calificadas como ‘obstáculos que siguen impidiendo que el proceso de paz en Colombia cumpla con sus compromisos con la justicia y el derecho de las víctimas’ ”, aseguraron los congresistas, para quienes es claro que la victoria del ‘No’ y la elección de Duque representa el deseo de una mayoría de hacer ajustes y enmendar posibles errores en los acuerdos vigentes.



Por su parte, la ONU había dicho que la JEP había entrado en funcionamiento el pasado 15 de marzo, pero que la falta de una ley de procedimiento hacía que las víctimas siguieran esperando que comenzaran las primeras audiencias con victimarios. Asimismo, que quienes se habían acogido a esa jurisdicción quedarían en un limbo jurídico sin la aprobación de ese procedimiento.



Además de Arnault, Duque también sostuvo reuniones esta semana con la JEP, encabezada por la magistrada Patricia Linares, de la cual no surgió consenso pese a que esta dio un parte de tranquilidad sobre lo conversado con Duque y con su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, quien estará al frente del proceso de implementación del acuerdo de paz.



Este miércoles, sin consenso con el que de ahora en adelante será el partido de gobierno, es decir, el hasta ahora opositor Centro Democrático, será sometida a votación la ley de procedimiento de la Justicia Especial para la Paz, en una plenaria con pronóstico reservado.



